Правда ли, что 40 украинских солдат были насмерть отравлены пельменями?

Текст и видео, повествующие о том, что 40 военных 30-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины „насмерть отравились пельменями“, широко разошлись в Telegram 9 мая, после перепоста публикации военкора Мурада Газдиева в Telegram-канале Russia Today. На видео снят смартфон, на котором воспроизводится аудиосообщение от неизвестного под ником marjankopuk, утверждающего, что некие волонтёры привезли в 30-ю бригаду продукты, в том числе пельмени, которые якобы послужили причиной отравления и смерти 40 военных. В конце сообщения автор призывает „проверять волонтёров“. Газдиев отмечает, что это сообщение найдено в смартфоне убитого украинского десантника. Со ссылкой на RT 9 и 10 мая этот сюжет попал и в другие СМИ, в том числе федеральные — об этом написали, например, Lenta.ru и „Известия». При этом если в тексте новости на „Ленте“ есть пассаж о том, что „неизвестно, были ли украинские военные отравлены намеренно или инцидент произошёл из-за ненадлежащего качества продукта“, то уже на „Радио Sputnik“ заметка вышла под заголовком „СМИ: украинские волонтёры насмерть отравили пельменями 40 военных ВСУ“.

Никаких подтверждений, кроме видео, на котором проигрывается голосовое сообщение, не приводит ни одно из вышеуказанных СМИ. При поиске в Google на украинском языке по запросу „отруєні пельмені ЗСУ“ „Проверено“ обнаружило ролик с похожей информацией, распространявшийся в украинском сегменте соцсетей и мессенджеров ещё в январе 2023 года и тогда же опровергнутый украинскими фактчекерами. В том, что это видео опирается на то же самое аудиосообщение, нет сомнения, поскольку упоминается и само пересланное аудио, и число погибших в 40 человек, и 30-я бригада ВСУ, а на видео в канале Газдиева видна дата — 26 января.