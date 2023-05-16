Правда ли, что 40 украинских солдат были насмерть отравлены пельменями?
В мае 2023 года в русскоязычном сегменте Telegram и российских СМИ широко разошлось сообщение об украинских военных, которых отравили волонтёры. Мы проверили, есть ли у этого новостного сюжета основания в реальности.
Текст и видео, повествующие о том, что 40 военных 30-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины „насмерть отравились пельменями“, широко разошлись в Telegram 9 мая, после перепоста публикации военкора Мурада Газдиева в Telegram-канале Russia Today. На видео снят смартфон, на котором воспроизводится аудиосообщение от неизвестного под ником marjankopuk, утверждающего, что некие волонтёры привезли в 30-ю бригаду продукты, в том числе пельмени, которые якобы послужили причиной отравления и смерти 40 военных. В конце сообщения автор призывает „проверять волонтёров“. Газдиев отмечает, что это сообщение найдено в смартфоне убитого украинского десантника. Со ссылкой на RT 9 и 10 мая этот сюжет попал и в другие СМИ, в том числе федеральные — об этом написали, например, Lenta.ru и „Известия». При этом если в тексте новости на „Ленте“ есть пассаж о том, что „неизвестно, были ли украинские военные отравлены намеренно или инцидент произошёл из-за ненадлежащего качества продукта“, то уже на „Радио Sputnik“ заметка вышла под заголовком „СМИ: украинские волонтёры насмерть отравили пельменями 40 военных ВСУ“.
Никаких подтверждений, кроме видео, на котором проигрывается голосовое сообщение, не приводит ни одно из вышеуказанных СМИ. При поиске в Google на украинском языке по запросу „отруєні пельмені ЗСУ“ „Проверено“ обнаружило ролик с похожей информацией, распространявшийся в украинском сегменте соцсетей и мессенджеров ещё в январе 2023 года и тогда же опровергнутый украинскими фактчекерами. В том, что это видео опирается на то же самое аудиосообщение, нет сомнения, поскольку упоминается и само пересланное аудио, и число погибших в 40 человек, и 30-я бригада ВСУ, а на видео в канале Газдиева видна дата — 26 января.
Никаких официальных заявлений или иных подтверждений того, что инцидент с отравленными пельменями реален, ни нам, ни украинским фактчекерам найти не удалось. Проект InformNapalm разбирал это сообщение и реакцию на него ещё 27 января. Как сообщалось, фактчекеры связались с несколькими источниками в 30-й бригаде и не нашли подтверждения отравлений. Первоисточник голосового сообщения в WhatsApp практически невозможно отследить законными способами, а по никнейму marjankopuk находится только объявление о продаже микроволновки.
Подобные сообщения об отравлениях военных появлялись с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года как в украинском информационном поле, так и в российском, но ни одно из них при внимательном рассмотрении не подтверждается сколько-нибудь надёжными источниками. Например, в августе 2022 года сообщалось об отравлении восьми российских военных крысиным ядом в госпитале в Севастополе. По версии украинских СМИ, причиной стала халатность персонала при травле грызунов. В тот же день сюжет был творчески переработан пользователями Twitter и превратился в историю радикального партизанского сопротивления с передачей в больницу „пирогов с крысиным ядом“.
Коллеги из The Insider предполагают, что январское аудиосообщение возникло в результате наложения нескольких украинских информационных поводов разных лет. Одно из сообщений о массовом (несмертельном) пищевом отравлении украинских солдат переданным бизнесменами-меценатами провиантом распространилось в 2014 году. Второе — не связанное с ВСУ — появилось в ноябре 2022 года, когда из-за ударов российской артиллерии по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве и других городах часто отключали электричество. Тогда об опасности отравления несвежими продуктами рассказал на своей странице в Facebook бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
Похоже, что эти истории наложились друг на друга, что и привело к возникновению пугающей украинской рассылки, которая спустя несколько месяцев попала в российские СМИ, получила „второе дыхание“ и пережила новую череду искажений.
Итог: Неправда