Правда ли, что после присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили ядерное оружие?
Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором якобы показаны российские мобильные установки с ядерным оружием недалеко от границы с Финляндией. Мы проверили, соответствует ли содержание этого ролика вирусным публикациям.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Вскоре после этого пользователи Сети стали распространять видеозапись, якобы сделанную в Выборге, находящемся примерно в 40 км от финской границы. На виральном ролике запечатлено движение некоей военной техники в жилом квартале, на которой размещён флаг Ракетных войск стратегического назначения (РВСН РФ).
В Telegram видео более всего разошлось со следующей подписью: „После присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили мобильные установки ЯО“. Об этом написали каналы „Прямой эфир» (637 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram» (229 000), „Правдивости» (213 000), „Скотт Риттер в Telegram» (175 000), „Осташко! Важное“ (причём дважды: 118 000 и 107 000), „Что произошло?» (105 000), „Иван Утенков» (100 000), Perepichka News (93 000), „Патрон» (91 000), „Правда России» (63 000) и „Мысли Кедми» (51 000). Канал „Украина.ру» (95 000 просмотров) уточняет, что в Выборге заметили подвижный стратегический ракетный комплекс „Ярс“. Иная версия у авторов каналов „Собственный корреспондент» (96 000 просмотров), „ДНР 🅉 info » (55 000) и „Россия сейчас» (49 000), где считают, что очевидец заснял перемещение межконтинентального мобильного ракетного комплекса РТ-2ПМ „Тополь“. При этом в некоторых публикациях иронически высказались о тех, кто сомневается в подлинности описания ролика: „Может, они к параду готовятся? Или видео прошлогоднее? И вообще, это не Выборг? (слышим звуки паники с той стороны границы)“.
Виральная запись также широко разошлась в Twitter и „ВКонтакте», где наиболее популярной стала версия о том, что на видео показан „Тополь-М“. Так, в паблике „Я за Путина | СВО / ZOV“ пост набрал более 16 500 лайков при 142 000 просмотров. Наименее популярный вариант — что в Выборге засняли ракетный комплекс „Сармат“ (примеры тут, тут и тут).
На автомобильном номере машины на переднем плане вирусной записи указан 33 регион, что соответствует Владимирской области. То, что это не Ленинградская, а Владимирская область, подтвердили и фактчекеры, специализирующиеся на геолокации. Они установили, что ролик снят в городе Кольчугино на пересечении улиц Победы и Мира, что видно по пятиэтажному дому со специфическими зелёными балконами и расположенному через дорогу магазину сети „Магнит“. Место съёмки находится примерно в 1000 км от Выборга.
Для установления запечатлённой на видео военной техники фактчекинговый проект „Детектор мифов“ связался со специалистом по вооружению Гигой Инашвили. По его словам, в ролике показан межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-24 „Ярс“ с максимальной дальностью 12 000 км. Специалист уточнил, что такая система не предназначена для нанесения ударов по близким целям (иными словами, специально подвозить её к российско-финляндской границе бессмысленно). Это подтверждают журналисты Snopes, а также военные эксперты Мишель Яковлефф и Стефан Делори, опрошенные проектом Les Observateurs телеканала France 24.
Специалисты отмечают, что комплексы РС-24 „Ярс“ способны запускать ядерные боеголовки. Однако в движении колонны такой техники по Кольчугину нет ничего необычного. В Сети можно найти множество видео проезда по городу подобных ракетных комплексов, движущихся в Москву на подготовку к Параду Победы на Красной площади или же возвращающихся с парада. Инашвили также считает, что попавшие на видео комплексы, вероятно, готовились к параду 9 мая.
Например, на YouTube ещё 13 мая 2015 года разместили ролик под названием „Возвращение техники с парада в г. Москва через Кольчугино“, где колонна движется возле того же дома, который запечатлён в видео, ставшем вирусным в 2023 году. Другой ролик восьмилетней давности, снятый в том же месте, выложен и во „ВКонтакте“. Также удалось найти видео с движением подобной техники по Кольчугину за 2012, 2016 и 2022 годы.
Первоисточник видео ни нам, ни нашим зарубежным коллегам определить не удалось, поэтому дата съёмки точно не известна. Это может быть как старая запись, так и снятая в этом году. Например, в конце февраля 2023 года Минобороны России сообщило, что колонна ПГРК „Ярс“ совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Маршрут при этом проходил через Владимирскую область.
Наиболее ранняя публикация видео с упоминанием Выборга среди тех, что „Проверено“ удалось найти, появилась 6 апреля 2023 года в 10:57 по московскому времени во „ВКонтакте“, на странице пользователи по имени Владимир Дервенев. Через пару часов эту же запись загрузила сторонница Национально-освободительного движения (НОД) Ирина Ершова, при этом её ролик позже добавили в пост паблика „НОД мероприятия Z официальная страница“ за 5 апреля, отредактировав исходную публикацию.
Итог: Неправда