Правда ли, что после присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили ядерное оружие?

На автомобильном номере машины на переднем плане вирусной записи указан 33 регион, что соответствует Владимирской области. То, что это не Ленинградская, а Владимирская область, подтвердили и фактчекеры , специализирующиеся на геолокации. Они установили, что ролик снят в городе Кольчугино на пересечении улиц Победы и Мира, что видно по пятиэтажному дому со специфическими зелёными балконами и расположенному через дорогу магазину сети „Магнит“. Место съёмки находится примерно в 1000 км от Выборга.

Для установления запечатлённой на видео военной техники фактчекинговый проект „Детектор мифов“ связался со специалистом по вооружению Гигой Инашвили. По его словам, в ролике показан межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-24 „Ярс“ с максимальной дальностью 12 000 км. Специалист уточнил, что такая система не предназначена для нанесения ударов по близким целям (иными словами, специально подвозить её к российско-финляндской границе бессмысленно). Это подтверждают журналисты Snopes, а также военные эксперты Мишель Яковлефф и Стефан Делори, опрошенные проектом Les Observateurs телеканала France 24.

Специалисты отмечают, что комплексы РС-24 „Ярс“ способны запускать ядерные боеголовки. Однако в движении колонны такой техники по Кольчугину нет ничего необычного. В Сети можно найти множество видео проезда по городу подобных ракетных комплексов, движущихся в Москву на подготовку к Параду Победы на Красной площади или же возвращающихся с парада. Инашвили также считает, что попавшие на видео комплексы, вероятно, готовились к параду 9 мая.

Например, на YouTube ещё 13 мая 2015 года разместили ролик под названием „Возвращение техники с парада в г. Москва через Кольчугино“, где колонна движется возле того же дома, который запечатлён в видео, ставшем вирусным в 2023 году. Другой ролик восьмилетней давности, снятый в том же месте, выложен и во „ВКонтакте“. Также удалось найти видео с движением подобной техники по Кольчугину за 2012, 2016 и 2022 годы.

Первоисточник видео ни нам, ни нашим зарубежным коллегам определить не удалось, поэтому дата съёмки точно не известна. Это может быть как старая запись, так и снятая в этом году. Например, в конце февраля 2023 года Минобороны России сообщило, что колонна ПГРК „Ярс“ совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Маршрут при этом проходил через Владимирскую область.

Наиболее ранняя публикация видео с упоминанием Выборга среди тех, что „Проверено“ удалось найти, появилась 6 апреля 2023 года в 10:57 по московскому времени во „ВКонтакте“, на странице пользователи по имени Владимир Дервенев. Через пару часов эту же запись загрузила сторонница Национально-освободительного движения (НОД) Ирина Ершова, при этом её ролик позже добавили в пост паблика „НОД мероприятия Z официальная страница“ за 5 апреля, отредактировав исходную публикацию.

Итог: Неправда