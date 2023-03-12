Правда ли, что в лаборатории в Украине донорскую кровь стали принимать только у чистокровных украинцев?

Во всех обнаруженных нами публикациях использована одна и та же фотография плаката. Во-первых, если бы Doc.ua принадлежало подобное объявление, скорее всего, оно бы висело и в других аффилированных с сервисом клиниках, а значит, и фотографий из разных учреждений было бы больше. Но даже если предположить, что объявление висело лишь в одной больнице, сложно представить, что больше никто из посетителей учреждения не сделал ни одного фото или видео с другого ракурса или хотя бы не рассказал об увиденном в соцсетях. На данный же момент единственное свидетельство существования плаката — это один снимок, на котором, помимо собственно объявления, виден лишь белый кафель. Теоретически он мог быть сделан в чьей-то ванной комнате — никаких отличительных черт, которые бы свидетельствовали, что это именно помещение медучреждения (а тем более конкретной больницы), на фото не видно.