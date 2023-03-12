Правда ли, что в лаборатории в Украине донорскую кровь стали принимать только у чистокровных украинцев?
В русскоязычном сегменте интернета разлетелось фото плаката, якобы висящего в одной из клиник Львова и запрещающего иностранцам сдавать донорскую кровь. Мы проверили, существовало ли подобное объявление.
На плакате с вирусного фото написано: „С 1 марта 2023 года приём донорской крови будет осуществляться, только если вы чистокровный украинец. Иностранным гражданам быть донорами запрещено. Просим отнестись с пониманием к данным ограничениям“. Снимок широко распространился в специализирующихся на политике Telegram-каналах. Например, его опубликовали публицист Дмитрий Василец (240 000 просмотров на момент написания этого разбора), телеведущий Руслан Осташко (136 000) и политический обозреватель Яков Кедми (79 000). Репост фотографии объявления в своём канале сделал и экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков (более 600 000 просмотров). Снимок также появился в Telegram-каналах „Zлой пруф» (136 000 просмотров), „Кот Костян - официальный канал» (104 000), „Военный обозреватель» (50 000) и др. Не так широко фотография разошлась в Twitter, однако несколько пользователей тоже написали об этом, некоторые — со ссылками на упомянутые выше Telegram-каналы. Есть пара публикаций об этом и в соцсети „ВКонтакте». Из крупных СМИ об объявлении написала, в частности, „Комсомольская правда».
На плакате виден логотип украинского медицинского онлайн-сервиса Doc.ua, который на своей официальной странице в Facebook отверг какую-либо причастность к появлению подобных объявлений. Представители медицинской организации отметили, что они вообще не занимаются забором донорской крови или другими процедурами, связанными с донорством. Кроме того, Doc.ua — это онлайн-сервис, с помощью которого можно записаться к врачу, на процедуру или сдачу анализов. Сам сервис вообще не оказывает никаких медицинских услуг, он выступает лишь посредником между пациентом и больницей.
Соучредитель и председатель правления Doc.ua Игорь Лиски также заявил на своей странице в Facebook, что компания не имеет к объявлению никакого отношения. Причём сначала он посчитал распространение снимка происками конкурентов и даже обещал заплатить $5000 тому, кто поможет вычислить недоброжелателей. Затем, увидев публикацию в Telegram-канале Игоря Стрелкова, Лиски сделал вывод, что это работа „российских спецслужб, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране“.
Во всех обнаруженных нами публикациях использована одна и та же фотография плаката. Во-первых, если бы Doc.ua принадлежало подобное объявление, скорее всего, оно бы висело и в других аффилированных с сервисом клиниках, а значит, и фотографий из разных учреждений было бы больше. Но даже если предположить, что объявление висело лишь в одной больнице, сложно представить, что больше никто из посетителей учреждения не сделал ни одного фото или видео с другого ракурса или хотя бы не рассказал об увиденном в соцсетях. На данный же момент единственное свидетельство существования плаката — это один снимок, на котором, помимо собственно объявления, виден лишь белый кафель. Теоретически он мог быть сделан в чьей-то ванной комнате — никаких отличительных черт, которые бы свидетельствовали, что это именно помещение медучреждения (а тем более конкретной больницы), на фото не видно.
Самая ранняя публикация со снимком плаката, которую нам удалось найти, появилась в Telegram-канале „Гаспарян“ со ссылкой на некоего читателя, приславшего новость: „Жена ходила на приём к гинекологу во Львовскую клинику по адресу Ивана Огиенко, 5. Увидела там объявление у донорского кабинета: „С 1 марта 2023 года приём донорской крови будет осуществляться при условии, только если вы чистокровный украинец. Иностранным гражданам стать донорами запрещено“».
Владелец канала — российский публицист Армен Гаспарян, которого „Проверено“ уже ловило на распространении фейков по той же схеме. Например, в конце августа 2022 года в его Telegram-канале появился пост о том, что библиотека в немецком Гамбурге якобы собирает книги, чтобы отапливать с их помощью помещения во время энергокризиса. Гаспарян и тогда ссылался на некоего анонимного читателя, приславшего ему фото и короткое видео. Кстати, публицист находится под санкциями Евросоюза за „распространение нарративов кремлёвской пропаганды“. Также на него наложены санкции со стороны Канады и Великобритании. Таким образом, честность первоисточника вызывает большие сомнения.
По упомянутому в канале Гаспаряна адресу — ул. Ивана Огиенко, 5 — располагается клиническая больница Львовской железной дороги, на приём в которую действительно можно записаться через Doc.ua. Однако крайне сомнительно, что этот онлайн-сервис каким-либо образом определяет политику забора крови в учреждении. Если бы её администрация и повесила подобное объявление, логотипа сервиса на нём бы не было.
В октябре 2022 года уже распространялось фото похожего объявления, якобы появившегося в одной из украинских клиник репродуктивной медицины. Согласно плакату, медучреждение решило принимать биоматериалы „только от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России“. Тогда „Проверено“ также разбирало публикации, основанные на вирусном снимке, и не нашло доказательств в поддержку их подлинности.
Принимая во внимание сомнительный источник информации — Telegram-канал российского пропагандиста, который, в свою очередь, сослался на анонимного подписчика, опровержения представителей и владельцев сервиса, чей логотип размещён на плакате, а также отсутствие фото или видео объявления с другого ракурса или хотя бы устных свидетельств, можно сделать вывод, что и это объявление о заборе крови лишь у чистокровных украинцев — с большой вероятностью фейк.
Итог: Скорее всего, неправда