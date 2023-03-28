Теперь относительно Имрана Ахмада Хана. Действительно, в апреле 2022 года британский политик с такими именем и фамилией, брат прокурора МУС и член Палаты общин с 2019 года, был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, а если точнее, в домогательствах по отношению к 15-летнему мальчику, произошедших в 2008 году. В мае прошлого года был оглашён приговор: 18 месяцев лишения свободы. На практике это означало условно-досрочное освобождение через девять месяцев. Дело в том, что, согласно британскому законодательству, при сроках менее двух лет преступники выходят на свободу по истечении половины срока, а оставшееся время обязаны выполнять определённые условия (например, не покидать своё жильё по ночам и не уезжать за границу без разрешения надзорного органа). В случае нарушения этих предписаний осуждённому грозит возвращение за решётку. Иными словами, в феврале истёк вполне официальный девятимесячный срок тюремного заключения Имрана Ахмада Хана, он вышел на свободу 21-го числа на общих основаниях, и влиять на этот вопрос не было никакой необходимости.