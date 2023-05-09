ФОТО | В Нарве продолжают возлагать цветы. Несут их и к месту, где раньше стоял памятник-танк

Территория огорожена, у дороги установлен временный знак, ограничивающий скорость и запрещающий остановку. Поэтому машины оставляют подальше, на обочине дороги, и подходят с цветами к выложенному на земле сердцу, чтобы возложить цветы, оставить свечи в память о своих родных.