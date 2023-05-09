Катри Райк о плакате на стене нарвского музея: „Проявление своего мнения – это хорошо“

Мэр Нарвы Катри Райк объясняет, что раз плакат находится на стене Нарвского замка и если руководство музея одобрило его появление в этом месте, то, следовательно, плакат повешен с учетом требований закона и с разрешения полиции, так как это пограничная территория.

Райк отмечает, что, согласно официальной международной политике Эстонии, президент России Владимир Путин — это военный преступник. „Конечно, выражать отношение по этому поводу можно по-разному, и, возможно, намного эффективней было бы показать страдания людей от тех действий, которые происходят в Украине“, — добавляет мэр Нарвы.

„Если говорить о Нарве, то мы живем в такое время, когда идеально продуманные перформансы воспринимаются как провокации, — комментирует Катри Райк появление плаката. — В Нарве живут мирные люди, но жить спокойно и не вмешиваться в политические события в наше время довольно сложно. На мой взгляд, проявление своего мнения — это хорошо, так как намного сложнее понять настроение людей и происходящее в обществе, когда все молчат и не высказывают своей позиции“.

9 мая в Эстонии отмечается День Европы — праздник мира и единства. Мэр Нарвы пожелала всем отметить этот день спокойно, наслаждаясь мирным небом над головой.

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