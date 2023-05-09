ФОТО | Российские представители встретились на мосту с эстонскими и потребовали снять плакат, направленный против путинской агрессии(7)
В 10 утра на нейтральной территории, в центре пограничного моста Дружбы, прошла встреча российской и эстонской делегаций. Она продлилась примерно 15 минут. Как сообщил очевидец, наблюдавший за общением двух сторон с берега реки, участники встречи неоднократно смотрели в сторону плаката, висящего на стене Нарвского замка. Человек в парадной форме в финале беседы что-то написал в своем блокноте.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что незапланированная заранее встреча была инициирована российской стороной.
„Среди прочего обсуждался плакат, установленный на стене Нарвского музея, который российские представители потребовали от наших пограничников снять. Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката“, - отметил Пюви.
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