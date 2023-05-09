ФОТО | Российские представители встретились на мосту с эстонскими и потребовали снять плакат, направленный против путинской агрессии

В 10 утра на нейтральной территории, в центре пограничного моста Дружбы, прошла встреча российской и эстонской делегаций. Она продлилась примерно 15 минут. Как сообщил очевидец, наблюдавший за общением двух сторон с берега реки, участники встречи неоднократно смотрели в сторону плаката, висящего на стене Нарвского замка. Человек в парадной форме в финале беседы что-то написал в своем блокноте.