ФОТО | 9 мая в Нарве началось с плаката „Putin: war criminal“

Это инициатива Нарвского замка и проекта Propastop - сделать временную инсталляцию в виде плаката в ответ на действия Ивангорода по разворачиванию сцены на берегу реки. Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова сказала в комментарии RusDelfi, что это послание российской стороне. „На странице музея в фейсбуке мы написали слоган „Здесь граница“ и выложили две фотографии - сцену в Ивангороде и плакат на стене нашего музея“. Плакат повесили в 6 утра.

Замок расположен у границы. Две крепости - Нарвскую и Ивангородскую - разделяет мост Дружбы. С российской стороны реки сейчас у крепости расположена сцена, на которой заявлен концерт в честь 9 мая, и стоит экран для трансляции праздничных мероприятий. С другой стороны, эстонской, висит плакат.

Вчера в городских группах фейсбука „ходили“ призывы приходить на променад 9 мая с антивоенными плакатами. Судя по размерам плаката, его авторы подготовились заранее.

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