Журналисты RusDelfi получили награды от Союза медиапредприятий Эстонии. У Романа Старапопова — звание „Журналист года“(16)
Сегодня жюри Союза медиапредприятий Эстонии объявило имена обладателей главных журналистских премий по итогам 2022 года.
Репортер RusDelfi Роман Старапопов был признан лучшим журналистом 2022 года в составе так называемой „украинской четвёрки“, освещавшей в прошлом году события в Украине — наряду с коллегами Яанусом Пийрсалу из Postimees, Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR.
Также Роман стал победителем в номинации „Лучший русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ за серию статей о войне в Украине:
„DELFI В УКРАИНЕ | „Скоро это будет второй Мариуполь“. Как люди спасаются из-под обстрелов Северодонецка“ (1 апреля 2022),
„ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: „в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам“ (5 мая 2022) и
„Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают“. Поля Киевской области усеяны телами российских солдат“ (17 мая).
Евгения Парв стала победительницей в номинации „Лучшее мнение на русском языке“ за статью „Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность“, опубликованную 15 ноября на портале RusDelfi.
В категории „Лучшее расследование или проблемная статья на русском языке“ лауреатом стала Олеся Лагашина из „Деловых ведомостей“ за статьи от 25 октября „Беженцев считают недостойными въезда в Европу“. Украинским мужчинам трудно попасть в Эстонию“ и „Вальс вокруг ЧВК Вагнера, беженцы и слезы: на нарвской границе все спокойно“.
Главный редактор русскоязычного портала Delfi Андрей Шумаков получил общереспубликанскую премию за лучшее мнение „KIRI EMADEPÄEVAKS VENEMAALE | RusDelfi peatoimetaja Andrei Šumakov: ema, lülita televiisor välja!“ (7.05.2022, Eesti Päevaleht)
Всего сотрудники холдинга Delfi Meedia получили 13 наград.
Премию Bonnier за лучшее журналистское расследование получили журналисты Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и Maaleht Рийн Альяс, Оливер Кунд, Мартин Лайне, Холгер Роонемаа, Тийна Кауквере и Александер Алго за серию статей „Власть долгов“ о темной стороне кредитного бизнеса.
Лучшим молодым журналистом 2022 стал Мартин Лайне из отдела расследований Delfi Meedia.
В номинации подкастов победил подкаст журналистов Eesti Ekspress Александера Алго и Лаури Нярепи „VABAFLOW“.
В номинации „Мультимедиа“ победил проект Eesti Ekspress „INTERAKTIIVNE RÄNNAK | Pagemine Ukrainast“ (опубликован 27 июня 2022 года, русскоязычная версия проекта - ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | Попробуйте повторить опасный путь, который пришлось проделать беженцам из Украины), авторы проекта - Греэте Лехепуу, Райн Прууль, Март Нигола, Анна Плюкк и Кристина Ыун.
В номинации на лучшую общереспубликанскую новостную историю победителями стали Холгер Роонемаа и Урмас Яагант за публикацию в Eesti Päevaleht от 10 июля 2022 года - „“Ütle talle, et saagu esmalt see kuradi eelnõu riigikogust läbi.“ Uberi failid avavad suurfirma Eesti lobi telgitagused“.
Фотограф Delfi Meedia Киур Каасик победил в номинации „Спортивное фото“.
В номинации на лучшее видео победила видеоистория „Tööportaalist otse sõtta„ Александера Алго, Андрея Якубовича и Даниэля Леэвика о том, как в России набирают добровольцев на войну в Украине. Русскоязычная версия: ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ | С портала вакансий — прямиком на войну. Delfi выяснил, как проходит российская вербовочная кампания.
Дизайнер еженедельника Eesti Ekspress Туули Преэс получила награду за дизайн публикации „Putin: midagi veganitele, midagi kannibalidele“.
В номинации цифровых работ победил проект Eesti Ekspress (26.03.2022) „Kas keegi saaks aidata? Instagram on üle ujutatud abipalvetest leida blokaadi lõksu jäänud Mariupolist sugulasi„. Авторы - Карл-Эрик Лейк и Анна Плюкк.
Победители в каждой категории получают приз в размере 1000 евро и диплом. Сумма приза за звание „Журналист года“ составляет 5000 евро. Призовой фонд обеспечивают Delfi Meedia, Õhtuleht и Äripäev.
Работой жюри руководила главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо. В состав жюри входили аналитик ERR Марью Химма-Кадакас, главный редактор Lääne Elu Кайре Рейльян, доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель, главный редактор LõunaLeht Урмас Пайдре, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов и главный редактор Põhjarannik Эрик Гамзеев. Список всех победителей и номинантов за 2022 год - ЗДЕСЬ.
Работой русскоязычного жюри руководил Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного портала Delfi. В состав жюри вошли Полина Волкова - главный редактор „Деловых ведомостей“, Светлана Зайцева - ответственный редактор „Нарвской газеты“, Татьяна Гасова - руководитель отдела русскоязычного радио и интернет-новостей ERR, украинская журналистка Катя Горчинская, а также Сергей Метлев - главный редактор русскоязычного Postimees. Все русскоязычные номинации - ЗДЕСЬ.