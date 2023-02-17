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17.02.2023, 19:10

Журналисты RusDelfi получили награды от Союза медиапредприятий Эстонии. У Романа Старапопова — звание „Журналист года“

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Всего у холдинга Delfi Meedia — 13 наград
Андрей Шумаков, Евгения Парв, Роман Старопопов
Андрей Шумаков, Евгения Парв, Роман Старопопов
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня жюри Союза медиапредприятий Эстонии объявило имена обладателей главных журналистских премий по итогам 2022 года.

Репортер RusDelfi Роман Старапопов был признан лучшим журналистом 2022 года в составе так называемой „украинской четвёрки“, освещавшей в прошлом году события в Украине — наряду с коллегами Яанусом Пийрсалу из Postimees, Антоном Алексеевым и Кристьяном Свиргсденом из ERR.

Также Роман стал победителем в номинации „Лучший русскоязычный очерк, репортаж или интервью“ за серию статей о войне в Украине:

„DELFI В УКРАИНЕ | „Скоро это будет второй Мариуполь“. Как люди спасаются из-под обстрелов Северодонецка“ (1 апреля 2022),

„ФОТО И ВИДЕО | Военные ВСУ — Delfi: „в ближайшее время будут тяжелые бои. Если мы не выстоим, Россия пойдет к вам“ (5 мая 2022) и

„Мы их не закапывали, они там и лежат, пусть забирают“. Поля Киевской области усеяны телами российских солдат“ (17 мая).

Евгения Парв стала победительницей в номинации „Лучшее мнение на русском языке“ за статью „Смена педагогического состава русскоязычных школ - не беда, а возможность“, опубликованную 15 ноября на портале RusDelfi.

В категории „Лучшее расследование или проблемная статья на русском языке“ лауреатом стала Олеся Лагашина из „Деловых ведомостей“ за статьи от 25 октября „Беженцев считают недостойными въезда в Европу“. Украинским мужчинам трудно попасть в Эстонию“ и „Вальс вокруг ЧВК Вагнера, беженцы и слезы: на нарвской границе все спокойно“.

Главный редактор русскоязычного портала Delfi Андрей Шумаков получил общереспубликанскую премию за лучшее мнение „KIRI EMADEPÄEVAKS VENEMAALE | RusDelfi peatoimetaja Andrei Šumakov: ema, lülita televiisor välja!“ (7.05.2022, Eesti Päevaleht)

Всего сотрудники холдинга Delfi Meedia получили 13 наград.

Победители в каждой категории получают приз в размере 1000 евро и диплом. Сумма приза за звание „Журналист года“ составляет 5000 евро. Призовой фонд обеспечивают Delfi Meedia, Õhtuleht и Äripäev.

Работой жюри руководила главный редактор Eesti Ekspress Мерили Никколо. В состав жюри входили аналитик ERR Марью Химма-Кадакас, главный редактор Lääne Elu Кайре Рейльян, доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель, главный редактор LõunaLeht Урмас Пайдре, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов и главный редактор Põhjarannik Эрик Гамзеев. Список всех победителей и номинантов за 2022 год - ЗДЕСЬ.

Работой русскоязычного жюри руководил Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного портала Delfi. В состав жюри вошли Полина Волкова - главный редактор „Деловых ведомостей“, Светлана Зайцева - ответственный редактор „Нарвской газеты“, Татьяна Гасова - руководитель отдела русскоязычного радио и интернет-новостей ERR, украинская журналистка Катя Горчинская, а также Сергей Метлев - главный редактор русскоязычного Postimees. Все русскоязычные номинации - ЗДЕСЬ.

Слева направо: Роман Старопопов, Евгения Парв, Андрей Шумаков

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