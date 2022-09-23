По материалам серии публикаций Delfi Meedia „Власть долгов“ Финансовая инспекция возбудила дело: нарушения ужасные и циничные

„Власть долгов“ - серия публикаций отдела расследовательской журналистики концерна Delfi Meedia, которая разоблачает хладнокровную практику фирм по выдачи быстрых кредитов по ловле и окутыванию клубком кредитов своих жертв, равнодушие судей и слабость контроля за деятельностью этих компаний.

„Законно и упорядоченно функционирующий финансовый рынок является фундаментом общественного доверия к этому сектору. Описанные в прессе ужасные и циничные нарушения на рынке кредитов подрывают имидж всего рынка. Финансовая инспекция решила в ходе возбужденного дела проверить обстоятельства изложенных в прессе нарушений. Реакция будет очень острой - соответственно собранным уликам и действующему закону“, - сказал руководитель FI Килвар Кесслер.

„Опубликованное в прессе является доказательством, что для некоторых участников рынка риск штрафа размером 32 000 евро, который им грозит в рамках нынешнего производства, не является достаточно устрашающим. Финансовая инспекция еще в начале года представила министерствам законопроект о существенном повышении размера штрафов и облегчении процедур по примеру других стран Европы. Этот закон поддержал бы честное функционирование финансового рынка и защиту потребителей“, - сказал Кесслер и добавил, что поскольку ведомство уже 17 лет безрезультатно обращает внимание на узкие места рынка кредитов, нужно в ускоренном порядке принимать законодательные решения.

У FI есть право возбудить дело о нарушениях только в отношении тех фирм, которым инспекция выдала разрешение на деятельность и которые входят в зону ее контроля. По закону выдающее кредит финансовое предприятие должно перед заключением договора оценить кредитоспособность лица, берущего кредит. За нарушение этой обязанности закон позволяет накладывать на компанию штраф в размере до 32 000 евро, при этом с момента нарушения до вступившего в силу решения о наложении штрафа не должно пройти более двух лет.

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