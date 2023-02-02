ВИДЕО | RusDelfi в Нарве: кандидаты в Рийгикогу вместе с народом обсудили важные темы(31)
Первого и второго февраля редакция RusDelfi работала в Нарве. 2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже прошла встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. За ходом дебатов можно было следить онлайн НИЖЕ.
Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:
Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия
Вадим Орлов, Партия реформ
Дмитрий Дмитриев, Центристская партия
Максим Ильин, Eesti 200
Какие темы обсуждались на встрече?
переход на эстоноязычное образование в Нарве;
будущее Нарвской больницы;
отношения с Россией, граница Ивангород-Нарва и закрытие погранперехода;
памятники и переименование улиц,
и многое другое.
У всех, кто пришел на встречу, была возможность задать вопросы присутствующим политикам.
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