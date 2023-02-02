ВИДЕО | RusDelfi в Нарве: кандидаты в Рийгикогу вместе с народом обсудили важные темы

Первого и второго февраля редакция RusDelfi работала в Нарве. 2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже прошла встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. За ходом дебатов можно было следить онлайн НИЖЕ.