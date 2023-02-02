Новости Эстонии
02.02.2023, 17:54

ВИДЕО | RusDelfi в Нарве: кандидаты в Рийгикогу вместе с народом обсудили важные темы

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Дебаты в Нарвском колледже, 2.02.23
Дебаты в Нарвском колледже, 2.02.23
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Первого и второго февраля редакция RusDelfi работала в Нарве. 2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже прошла встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. За ходом дебатов можно было следить онлайн НИЖЕ.

Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:

Какие темы обсуждались на встрече?

и многое другое.

У всех, кто пришел на встречу, была возможность задать вопросы присутствующим политикам.

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