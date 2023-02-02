ВСТРЕЧА В НАРВЕ | Ильин об инфляции: „Справедливый переход и зеленая энергетика прихлопнули наш энергетический сектор“

Предстоящий переход на эстоноязычное образование Ильин назвал одним из важнейших решений правительства за последние 10 лет. "Это инвестиция в будущее, - сказал кандидат в парламент. - Наши дети должны учиться в единой школе, чтобы не было никакого разделения. 30 лет толком ничего не делалось для этого, также как и в отношении нацбезопасности. Мне непонятно, что мы можем сделать по-другому. Время настало“. Ильин отметил, что если партия попадает в парламент, то никаких изменений в законе с их стороны принято не будет.

Участвующий в дебатах Ильин рассказал, что в Синимяэ успешно работает школа, в которой образование ведется практически полностью на эстонском языке, что по словам мэра Нарва-Йыэсуу, очень ценят родители. И они еще до решения правительства спланировали перевести школу на эстонский язык, сложностей он в этом не видит.

„Мне не нравится риторика, когда говорят "эстоноязычные“ и „русскоязычные“ дети, - акцентирует Ильин. - Мы живем все вместе, зачем сегрегация?“

О временных видах на жительство для россиян

„Когда мы рассуждаем о том, кому дать временный вид на жительство, а кому – нет, я бы разделял случаи, - считает Максим Ильин. - Есть люди, кто здесь родился, при этом они имеют российское гражданство и временный вид на жительство в Эстонии. Есть те, кто приехал в Эстонию и развивает бизнес в Ида-Вирумаа. Даже у управляющего отеля в Нарва-Йыэсуу и у некоторых предпринимателей, которых я знаю, в настоящее время нет гражданства. Они находятся в Эстонии на основании временного вида на жительства“.

Мэр Нарва-Йыэсуу полагает, что предприниматели имеют право здесь находиться, жить и приносить доход стране. Также Ильин отмечает, что не нужно бояться студентов, потому что они могут работать на благо Эстонии. „Они приехали, чтобы получить высшее образование и остаться, - говорит Максим Ильин. - Решение не выдавать новые виды на жительство – это уже другая история. Но те, кто здесь находится, заслуживают возможности остаться в стране“.

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