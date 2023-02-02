ВСТРЕЧА В НАРВЕ | Ильин об инфляции: „Справедливый переход и зеленая энергетика прихлопнули наш энергетический сектор“(4)
В Нарвском колледже проходит встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. Eesti 200 на дебатах представляет Максим Ильин.
Предстоящий переход на эстоноязычное образование Ильин назвал одним из важнейших решений правительства за последние 10 лет. "Это инвестиция в будущее, - сказал кандидат в парламент. - Наши дети должны учиться в единой школе, чтобы не было никакого разделения. 30 лет толком ничего не делалось для этого, также как и в отношении нацбезопасности. Мне непонятно, что мы можем сделать по-другому. Время настало“. Ильин отметил, что если партия попадает в парламент, то никаких изменений в законе с их стороны принято не будет.
Участвующий в дебатах Ильин рассказал, что в Синимяэ успешно работает школа, в которой образование ведется практически полностью на эстонском языке, что по словам мэра Нарва-Йыэсуу, очень ценят родители. И они еще до решения правительства спланировали перевести школу на эстонский язык, сложностей он в этом не видит.
„Мне не нравится риторика, когда говорят "эстоноязычные“ и „русскоязычные“ дети, - акцентирует Ильин. - Мы живем все вместе, зачем сегрегация?“
О временных видах на жительство для россиян
„Когда мы рассуждаем о том, кому дать временный вид на жительство, а кому – нет, я бы разделял случаи, - считает Максим Ильин. - Есть люди, кто здесь родился, при этом они имеют российское гражданство и временный вид на жительство в Эстонии. Есть те, кто приехал в Эстонию и развивает бизнес в Ида-Вирумаа. Даже у управляющего отеля в Нарва-Йыэсуу и у некоторых предпринимателей, которых я знаю, в настоящее время нет гражданства. Они находятся в Эстонии на основании временного вида на жительства“.
Мэр Нарва-Йыэсуу полагает, что предприниматели имеют право здесь находиться, жить и приносить доход стране. Также Ильин отмечает, что не нужно бояться студентов, потому что они могут работать на благо Эстонии. „Они приехали, чтобы получить высшее образование и остаться, - говорит Максим Ильин. - Решение не выдавать новые виды на жительство – это уже другая история. Но те, кто здесь находится, заслуживают возможности остаться в стране“.
О ценах на энергоносители
„Истоки проблем с высокими ценами на энергоносители кроются в решениях правительства 2018 года, - отмечает Ильин. - Справедливый переход и зеленая энергетика прихлопнули наш энергетический сектор, нашу сланцевую промышленность“.
По его мнению, в настоящее время эстонцы пожинают плоды тех решений. Кандидат в парламент рассказал, что на требование правительства добывать больше, предствители энергокомпаний спрашивают: „А как?“ Они аргументируют тем, что технику продали, уровень бюрократии слишком высок, он не позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы. Ильин считает, что важную роль в решении сегодняшних проблем, связанных с инфляцией, играет также понимание министерств между собой.
О том, как продолжится история с переименованием улиц и сносом советских памятников
Ильин рассказал, что летом министр внутренних дел приезжал в Нарва-Йыэсуу для обсуждения вопроса с нарвским танком, и он предлагал ему переместить памятник на территорию музея Синимяэ. По словам Максима, это предложение понравилось министру. Но после их обсуждения состоялись встречи с депутатами нарвского горсобрания, после которых что-то пошло не так. Ильин полагает, что ответственность за то, что танк увезли из Ида-Вирумаа лежит на некоторых депутатах горсобрания Нарвы. По поводу текущей ситуации, участвующий в дебатах Ильин сказал: „Обсуждая месяцами переименование улиц, мы уходим от реальных политических проблем и концентрируемся на несерьезных“. Он добавил: „Моя жизнь лучше или хуже не станет после переименования, она не изменится. Это не самый важный вопрос, который парламент должен решать“.