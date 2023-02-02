ВСТРЕЧА В НАРВЕ | Дмитрий Дмитриев - Вадиму Орлову: давайте сначала сами выучим эстонский на нужном уровне, а потом будем говорить про учителей(15)
В Нарвском колледже проходит встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. В дебатах участвовал представитель Центристской партии Дмитрий Дмитриев.
Переход на эстоноязычное образование
Дмитрий Дмитриев отметил, что их партия голосовала против закона о переходе на эстоноязычное образование в том виде, в котором он был.
„Я согласен, что во главе развития стоит именно качественное образование, которое будет давать инженеров, IT-специалистов, учителей. И последних у нас сильно не хватает. Поэтому мы только усугубим проблему. Нам нужно дополнительно еще 5-6 тысяч специалистов, но мы не успеем их подготовить. Темп, который задан, не выдержит сама система“, - заявил Дмитрий Дмитриев.
„Наша партия стоит за то, чтобы продолжались программы языкового погружения. Тем, для кого эстонский язык не родной, его нужно преподавать, как иностранный. К тому же за 30 лет мы так и не смогли создать языковую среду в Ида-Вирумаа, здесь до сих пор большинство русских. Давайте сначала сами выучим эстонский язык на нужном уровне, а потом уже будем говорить про учителей“, - подытожил политик.
Инфляция
Основная мысль Дмитрия Дмитриева заключалась в следующем: „Нужно поддерживать не только людей, но и предприятия, как сделала, например, Германия, вложив много денег в свой бизнес“.
Памятники и переименование улиц
„Не все так хорошо как кажется. Партия Реформ повторила все те ошибки, которые она делала и до этого, в прошлые годы. Вместо диалога с местной общественностью и местным самоуправлением получился вывоз с утра пораньше. Я согласен, что сейчас очень много других важных тем, но об эмоциональности этой темы и ее важности для части общества не стоит забывать. Иногда вопрос стоит не „что делать, а как это делать“, - отметил Дмитрий Дмитриев.
„Все эти законопроекты: например, запреты русского языка в общественном пространстве, законопроект, который касается рекламы на русском языке, законопроект о символике на зданиях - коалиция начала заниматься этими эмоциональными темами перед выборами. С другой стороны, как говорили некоторые представители в парламенте - открылось окно возможностей, в течение которого нужно успеть сделать как можно больше“, - сказал политик.
„На мой взгляд, у нас слишком часто на стол в парламенте стали стали попадать законопроекты, которые напрямую противоречат конституции, - также отметил Дмитриев. - Об этом говорила и канцлер права, об этом в какой-то момент говорил и президент. Я надеюсь, что после выборов все это немного утихнет и придет чуть больше здравомыслия“.
И, пожалуй, самый эмоциональный вопрос прозвучал из зала: „За тот период, когда вы были у власти, сланцевая энергетика и отрасль в целом потеряла до трех тысяч рабочих мест. Наши люди остались без дохода. Это наши избиратели. Если бы у вас не было такого партнера как EKRE, то, боюсь, у нас в Нарве вообще не осталось бы ни одного котла. Вы поддерживаете нас только когда вам это выгодно, и когда выборы на носу“.
Ответ Дмитрия Дмитриева: „Мы работали в сотрудничестве с EKRE - это две партии, которые на данный момент еще поддерживают сланцевую энергетику. Если бы мы тогда это решение не приняли, то сланцевой энергетики не было бы вообще. То, что объемы упали - плохо. Но сколько лет мы говорим, что у нас энергобезопасность не может строиться без сланца. И что же нам говорил Elering во главе с Таави Вескимяги? У нас есть кабели с Швецией, Финляндией и у нас в любое время будет электричество. Но когда мы спросили, а что мы будем делать, когда у них не будет достаточно производства электричества - ответа ни у кого не было. Мы всегда стояли за то, чтобы сланцевые блоки не закрывали до тех пор, пока не появятся новые управляемые мощности. И свою позицию не меняли“.