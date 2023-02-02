ВСТРЕЧА В НАРВЕ | Дмитрий Дмитриев - Вадиму Орлову: давайте сначала сами выучим эстонский на нужном уровне, а потом будем говорить про учителей

„На мой взгляд, у нас слишком часто на стол в парламенте стали стали попадать законопроекты, которые напрямую противоречат конституции, - также отметил Дмитриев. - Об этом говорила и канцлер права, об этом в какой-то момент говорил и президент. Я надеюсь, что после выборов все это немного утихнет и придет чуть больше здравомыслия“.

И, пожалуй, самый эмоциональный вопрос прозвучал из зала: „За тот период, когда вы были у власти, сланцевая энергетика и отрасль в целом потеряла до трех тысяч рабочих мест. Наши люди остались без дохода. Это наши избиратели. Если бы у вас не было такого партнера как EKRE, то, боюсь, у нас в Нарве вообще не осталось бы ни одного котла. Вы поддерживаете нас только когда вам это выгодно, и когда выборы на носу“.

Ответ Дмитрия Дмитриева: „Мы работали в сотрудничестве с EKRE - это две партии, которые на данный момент еще поддерживают сланцевую энергетику. Если бы мы тогда это решение не приняли, то сланцевой энергетики не было бы вообще. То, что объемы упали - плохо. Но сколько лет мы говорим, что у нас энергобезопасность не может строиться без сланца. И что же нам говорил Elering во главе с Таави Вескимяги? У нас есть кабели с Швецией, Финляндией и у нас в любое время будет электричество. Но когда мы спросили, а что мы будем делать, когда у них не будет достаточно производства электричества - ответа ни у кого не было. Мы всегда стояли за то, чтобы сланцевые блоки не закрывали до тех пор, пока не появятся новые управляемые мощности. И свою позицию не меняли“.