ВСТРЕЧА В НАРВЕ | Об инфляции: „Не стоит разбрасываться деньгами и раздавать пособия“ - Вадим Орлов

Переход на эстоноязычное образование:

Эстонию и в частности Нарву сильно беспокоит закон об образовании. Участник дебатов представитель Партии реформ Вадим Орлов отметил: „Мои дети учатся в эстонской школе. Вопрос другой, почему за 30 лет страна не подготовилась к переходу школ на эстонский язык обучения.

Мы в любом случае должны решать этот вопрос о переходе школ на эстонский язык сейчас, если мы будем тянуть с этим вопросом дальше, то проблема не уйдет и потом это сделать будет еще тяжелее“.

„Со следующего года на эстонский переходят детские сады, а школы только к 2030 году“,- добавил Орлов.

Рост цен и инфляция:

„Что касается инфляции, то она не полностью находиться под контролем правительства. Правительство предприняло не мало попыток, что бы цены сильно не повышались. На мой взгляд важно оставаться консервативным, да это сложно. Правящая партия поступила правильно и даже мужественно, тем самым сдержав темпы более высокого роста цен. Не стоит разбрасываться деньгами, если раздавать пособия, то инфляция будет еще выше“.

Строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва:

„Это есть в предвыборной программе Партии реформ, учитываю, что граница с Россией может быть закрыта на ремонт, этот вопрос становиться еще более актуальным. Необходимо, что бы на поезде до Таллинна можно было доехать быстрее двух часов и что бы было авиационное направление. Совсем недавно обсуждалась тематическая планировка строительства четырехполосного шоссе.

К огромному сожалению последние 15 лет наметилась такая тенденция, что те, кто попадает в парламент, забывают о своих обещаниях.Ида Виирумаа приносит в общий бюджет государства миллиард евро, а в регион возвращается 1-2 %. Важно, что бы те кто попадает в парламент, решали проблемы Ида-Виоумаа и не забывали о тех, кто за них голосовал“.

Памятники и переименование улиц: