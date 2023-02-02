ВСТРЕЧА В НАРВЕ | „Парламент не принимает решение пустить самолет „Нарва-Тарту“ - Эдуард Одинец

О переходе на эстоноязычное образование в Нарве

Начались дебаты с темы перехода на эстоноязычное образование в Нарве. Эдуард Одинец отметил, что его лично также волнует эта тема. „Это вызов для всей системы эстонского образования. Это вызов не только для Нарвы, но и всей Эстонии“, - отметил политик.

„То решение, которые многие называют историческим, принято. Оно рождалось не безболезненно, не без споров и обид. Но оно такое, какое есть. Сказать, что я лично и социал-демократы на 100 процентов довольны, я не могу. Остается на повестке дня огромное количество вопросов, проблем и проблемок. Это нехватка учителей, вопрос того, на сколько готовы дети и родители сейчас и в будущем“, - продолжает представитель социал-демократической партии.

„Даже те учителя, которые владеют в необходимой степени языком, владеют ли они теми методиками, как преподавать предмет на неродном языке? Социал-демократическая партия поднимает эти проблемы. Здесь сейчас говорят: не факт, что это останется так при новой коалиции. Я думаю, эти те решения, которые мы должны были сделать очень давно, еще 30 лет назад. Поэтому они кажутся более серьезными, невыполнимыми. Я верю в нашу систему образования, в наших детей и наших учителей. Будет трудно, но возможно. Это показывает опыт других стран“, - отметил Одинец.

„Нужно, чтобы дети могли пользоваться языком каждый день. Эстонский язык не нужно преподавать не как иностранны, а как второй язык“.

О санкциях и ограничениях

Также Одинец ответил по поводу санкций и ограничений.