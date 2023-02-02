ВСТРЕЧА В НАРВЕ | „Парламент не принимает решение пустить самолет „Нарва-Тарту“ - Эдуард Одинец(1)
В Нарвском колледже проходит встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. В дебатах участвовал представитель социал-демократической партии Эдуард Одинец.
О переходе на эстоноязычное образование в Нарве
Начались дебаты с темы перехода на эстоноязычное образование в Нарве. Эдуард Одинец отметил, что его лично также волнует эта тема. „Это вызов для всей системы эстонского образования. Это вызов не только для Нарвы, но и всей Эстонии“, - отметил политик.
„То решение, которые многие называют историческим, принято. Оно рождалось не безболезненно, не без споров и обид. Но оно такое, какое есть. Сказать, что я лично и социал-демократы на 100 процентов довольны, я не могу. Остается на повестке дня огромное количество вопросов, проблем и проблемок. Это нехватка учителей, вопрос того, на сколько готовы дети и родители сейчас и в будущем“, - продолжает представитель социал-демократической партии.
„Даже те учителя, которые владеют в необходимой степени языком, владеют ли они теми методиками, как преподавать предмет на неродном языке? Социал-демократическая партия поднимает эти проблемы. Здесь сейчас говорят: не факт, что это останется так при новой коалиции. Я думаю, эти те решения, которые мы должны были сделать очень давно, еще 30 лет назад. Поэтому они кажутся более серьезными, невыполнимыми. Я верю в нашу систему образования, в наших детей и наших учителей. Будет трудно, но возможно. Это показывает опыт других стран“, - отметил Одинец.
„Нужно, чтобы дети могли пользоваться языком каждый день. Эстонский язык не нужно преподавать не как иностранны, а как второй язык“.
О санкциях и ограничениях
Также Одинец ответил по поводу санкций и ограничений.
„Мы не знаем, каким будет новое правительство, какой будет коалиция. Очень много зависит от того, какова будет ситуация в Украине, что будет с ужасной войной, как будет вести себя Российская Федерация, граждан которой эти ограничения касаются. Мне кажется, многие из этих ограничений на данный момент слишком резкие, палка перегнута. Можно делать послабления и исключения. И хотя они есть, вопрос, как к тому или иному человеку, который пытается пересечь границу, относится конкретный чиновник. Эти вопросы не решает парламент, это прерогатива правительства. До выборов пока ничего не изменится, а потом будем смотреть“, - отметил политик.
Об инфляции
Отвечая на вопрос об инфляции, Одинец отметил, что сейчас Эстония находится „в ненормальных процессах“. „25% - это необычная ситуация. По мнению партии, государство должно прийти на помощь. Мы за то, что нужно помогать людям. Когда все „устаканится“, можно будет пересмотреть“.
На дебатах подняли вопрос о строительстве четырехполосного шоссе Таллинн-Нарва. Одинец сказал, что тоже мечтает о такой дороге. „ Да это нужно, да это можно, каждая партия записывает это себе в программу, в том числе и наша. Но если нет финансов, нужно искать компромиссы. Парламент не принимает решение пустить самолет „Нарва-Тарту“. Есть законы, определяющие общий климат Эстонии. Мы должны следить, чтобы общие вещи не навредили нашему региону, а принесли пользу“.
О памятниках и переименовании улиц
На дебатах затронули тему памятников и переименования улиц.
„Все ли сделано правильно при переносе Нарвского танка? Всегда можно лучше. Все эти разговоры задним числом. Когда такие процессы происходят, все участники исходят из самых лучших побуждений и никому не хотят навредить. Всегда можно по-другому. Все эти войны с памятниками, названиями улиц — все завязано на войне в Украине и очень эмоционально для всех. Пока идет война, эти эмоции не улягутся.
„Все, что касается русского языка, права запрета на выборах и так далее, все эти законы до сих пор не приняты, потому что есть Эдуард Единиц, который держит их в ящике. Пока я являюсь представителем комиссии, эти законы никуда не пойдут. Мне очень неприятно, какие законодательные акты в парламенте рождаются. Перед выборами хорошо эти законы придумывать“.