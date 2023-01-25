ПОДКАСТ | Энергетика Ида-Вирумаа: новый завод в Кохтла-Ярве и шахты - какое будущее у региона?(3)
Представители концерна VKG Лаури Райд и Ирина Боенко в подкасте RusDelfi рассказали про новый завод в Кохтла-Ярве и поделились мнением о будущем сланцевой промышленности.
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Комплекс по производству биопродуктов, по словам руководителя по развитию проекта Лаури Райда, важен для общества, потому что все больше людей хотят товары из переработанного сырья. С другой стороны, в Эстонии большой объём древесины, использование этого сырья позволит создать рабочие места и пополнить государственный бюджет. На заводе будут обрабатывать древесину, на выходе получится экологичная упаковка. „Также мы планируем производить растворимую целлюлозу, которая используется для производства текстильных товаров, биохимикатов, фильтров“, - сказал Райд. Вдобавок во время сжигания сырья на выходе выработается 730 гигаватт-часов электричества, что составляет 28% от всего „зеленого“ электричества в стране.
У концерна VKG есть действующая шахта, где добывают сланец. В 2022 году уровень добычи сланца вырос, так как в Эстонии не хватало сырья для теплоэлектростанций на фоне энергокризиса. „Сланец играет важную роль в Эстонии. Он дал возможность снизить цену на электричество“, - добавил Райд.
„Сланец обеспечивает безопасность в сфере энергетики Эстонии“, - согласилась руководитель по коммуникации VKG Ирина Боенко. По ее словам, единственный на сегодняшний день документ, где обозначены цели и видение ситуации со сланцем, - коалиционный договор 2021 года. Там написано, что к 2035 году мы отказываемся от сланцевого производства. К 2040-му отказываемся от обогащения сланца. „Как известно, коалиционный договор не имеет юридической силы“, - добавила Ирана Боенко, уточнив, что сланцевая энергетика - местная и стабильная, но недешевая из-за квот на СО2.
В Эстонии осталось две шахты по добыче сланца. Там работают около 5000 человек. „Как говорят эксперты, отказываться от работающих решений нужно тогда, когда уже есть новые готовые решения. Изменение парадигмы с течением времени понятно, нужно думать о „зеленой“ энергии. Статистика за прошлый год говорит, что источники возобновляемой энергии принесли 29% от общего потребления энергии и 35% от общего производства. Остальные 2/3 - это не возобновляемые источники и покупка энергии из-за рубежа“, - подчеркнула Боенко.
По ее словам, будущее сланцевой энергетики размыто. „Нужно прописать наши действия и план государства. У нас очень капиталоемкая промышленность. Завод по производству сланцевого масла проработал 10 лет. Его нужно обновить, а это 24 миллиона инвестиций. Если ты знаешь, что тебя через пять лет хотят закрыть, то ты несколько раз подумаешь, прежде чем вложишь эти деньги. Мы видим, что на мировом рынке - куда едет 90% производимого нами масла - сланцевое масло очень востребовано. Его покупают для производства топлива для кораблей. То есть спрос есть, все масло продается“.
Как побороть энергокризис? „Универсального рецепта нет. Но у нас есть два предложения: 1) установить потолок цены на квоту по СО2. Вчера она стоила 83 евро, до этого более 100. Если установить цену около 30 евро на тонну, то это поможет снизить цену на электричество, это принесет дополнительные предложения; 2) инвестировать в дополнительные мощности, которые основаны на возобновляемой энергии.
Слушайте подкаст целиком, где мы обсудили строительство завода в Кохтла-Ярве, вмешательство государства в промышленный сектор и эстонское сырье. Также слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.