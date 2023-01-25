ПОДКАСТ | Энергетика Ида-Вирумаа: новый завод в Кохтла-Ярве и шахты - какое будущее у региона?

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Комплекс по производству биопродуктов, по словам руководителя по развитию проекта Лаури Райда, важен для общества, потому что все больше людей хотят товары из переработанного сырья. С другой стороны, в Эстонии большой объём древесины, использование этого сырья позволит создать рабочие места и пополнить государственный бюджет. На заводе будут обрабатывать древесину, на выходе получится экологичная упаковка. „Также мы планируем производить растворимую целлюлозу, которая используется для производства текстильных товаров, биохимикатов, фильтров“, - сказал Райд. Вдобавок во время сжигания сырья на выходе выработается 730 гигаватт-часов электричества, что составляет 28% от всего „зеленого“ электричества в стране.

У концерна VKG есть действующая шахта, где добывают сланец. В 2022 году уровень добычи сланца вырос, так как в Эстонии не хватало сырья для теплоэлектростанций на фоне энергокризиса. „Сланец играет важную роль в Эстонии. Он дал возможность снизить цену на электричество“, - добавил Райд.

„Сланец обеспечивает безопасность в сфере энергетики Эстонии“, - согласилась руководитель по коммуникации VKG Ирина Боенко. По ее словам, единственный на сегодняшний день документ, где обозначены цели и видение ситуации со сланцем, - коалиционный договор 2021 года. Там написано, что к 2035 году мы отказываемся от сланцевого производства. К 2040-му отказываемся от обогащения сланца. „Как известно, коалиционный договор не имеет юридической силы“, - добавила Ирана Боенко, уточнив, что сланцевая энергетика - местная и стабильная, но недешевая из-за квот на СО 2 .