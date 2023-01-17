Предвыборная программа соцдемов: увеличим налоги и минималку - что обещают социал-демократы?

Поднимем минимальную зарплату до 1200 евро за три года. Предоставим дополнительный выходной, если государственный праздник попал на субботу или воскресенье. Увеличим пенсию по старости до 1200 евро.

Введем временный налог на оборону - с любых доходов, кроме пенсий, будем снимать дополнительно один процент. То есть подоходный налог будет 21%, а не 20%. Мы позволим местным органам власти вводить дополнительные местные налоги (например, транспортный налог, в крупных городах туристический сбор).

Бюджет на оборону должен быть 3% от ВВП. Поддерживаем Украину и выступаем против агрессии России. Построим восточную границу в полном объеме. Мы гарантируем не менее 0,5% ВВП для повышения невоенной готовности Эстонии.

Мы гарантируем учителям минимальную заработную плату в размере не менее 130% от средней заработной платы в Эстонии за предыдущий год. Предоставим учителям курсы, будем заботиться о ментальном здоровье, платить стипендии, введем дополнительный отпуск для саморазвития. В школах будут бесплатно выдавать прокладки и тампоны. Научим всех детей плавать к концу первой школьной ступени.

Дети с разным родным языком должны учиться в одной школе вместе. Поддержим изучение родного языка и культуры в эстонских школах для детей, у кого домашний язык не эстонский. Мы поддерживаем преподавание региональных языков, диалектов, местной культуры и обычаев в детских садах и школах. Ребенок обязан учиться до 18 лет. Высшее образование должны быть бесплатным. Мы обеспечим полное зачисление в школу детей из семей военных беженцев. Табачные изделия должны быть недоступны для детей. Поднимем уровень сексуального образования в школах и увеличим финансирование для привлечения специалистов.

Мы предоставим медицинскую страховку для всех. Удвоим пособие на лечение зубов для взрослых, улучшим систему лечения психических расстройств. Снизим подоходный налог для рецептурных лекарств до 5%. Найдем решения по строительству Таллиннской больницы. Начнем общественную дискуссию на тему эвтаназии.