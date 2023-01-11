Предвыборная программа EKRE: смертная казнь, присяга на лояльность и аннулирование гражданства(62)
Мы боремся за свободу слова и мысли эстонских граждан. Необходимо сохранять христианские ценности, эстонскую идентичность и культуру. Защитим традиционную, здоровую модель семьи, где есть мама, папа и дети. Молодым семьям нужно помогать строить жилье, для этого создадим государственную кредитную систему, которая будет списывать часть долга при рождении ребенка. Повысим дотации на детей, особенно поможем молодым семьям с детьми, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также выдадим брачное пособие для молодых людей (20-35 лет), чтобы увеличивалось количество семей.
Образование должно быть на эстонском языке с детсада. Учителями могут работать только граждане Эстонии, которые лояльны государству. Поднимем зарплаты учителям, улучшим инвентарь, закупим учебники и создадим необходимую инфраструктуру. Вдобавок позаботимся о здоровье студентов, чтобы они не употребляли наркотики, алкоголь и табак.
Укрепим статус эстонского языка как государственного. Мы исключим из участия в выборах в Рийгикогу и местных самоуправлениях людей, не владеющих государственным языком. Мы улучшим деятельность и возможности Языковой инспекции в случае нарушений Закона о языке.
Нужно потребовать у России количество и имена проживающих в Эстонии граждан России (про граждан других стран речи не было). Расторгнем договор, по которому Эстония платит пенсии живущим здесь солдатам и офицерам оккупационной армии СССР.
Введем запрет на работу на руководящих постах лицам, работавшим в репрессивных органах и органах безопасности стран, оккупировавших Эстонию, их пособникам, информаторам и лицам, действовавшим против независимости Эстонии.
В сотрудничестве с международными организациями и другими странами мы потребуем от России компенсации за весь оккупационный ущерб. Введем запрет на организацию массовых мероприятий, лекций, собраний, семинаров, в которых история Эстонии отражается на основе лжи советской пропаганды. Запретим публичное празднование юбилеев и использование символов тоталитарных режимов. Необходимо ввести квоты для мигрантов, учитывая количество коренных эстонцев, а для уехавших эстонцев сделать скидки - чтобы вернулись назад.
Мы считаем, что смертная казнь оправдана за особо тяжкие преступления против личности и человечности и за государственную измену. Кто осужден по криминальному делу - необходимо отбирать гражданство или вид на жительство. Кто нарушил присягу на лояльность - аннулировать гражданство. У нетрезвых водителей можно конфисковать автомобиль.
Мы обеспечим эстонским семьям бесплатное лечение от бесплодия и, при необходимости, искусственное оплодотворение. Все процедуры, связанные с беременностью, должны быть бесплатны. Мы не поддерживаем аборты. Считаем необходимым ввести регрессивный дифференцированный подоходный налог для семей с детьми: на каждого воспитываемого ребенка уменьшается подоходный налог родителей. Пропорциональный подоходный налог, поддержим систему, где продукты, детские и медицинские товары, будут облагаться меньшим налогом, чем люксовые изделия. Все государственные деньги должны находиться в новом эстонском банке. Больничную кассу нужно ликвидировать.
Президента Эстонии должен выбирать народ. Нужно больше контролировать финансирование партий из-за рубежа. Зарплату депутат парламенту нужно вычислять по медианной зарплате, отменив надбавки и компенсации для депутатов. Считаем важным заключить с Латвией, Литвой, Польшей, Норвегией (а желательно также с Финляндией и Швецией) дополнительные соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи, согласно которым будет оказана немедленная военная помощь друг другу в случае агрессии. Поддержим сельскохозяйственников, которые не должны быть в неравной конкуренции с производителями из стран ЕС. Вернем Эстонии репутацию морской и рыболовецкой страны.