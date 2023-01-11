Предвыборная программа EKRE: смертная казнь, присяга на лояльность и аннулирование гражданства

Мы боремся за свободу слова и мысли эстонских граждан. Необходимо сохранять христианские ценности, эстонскую идентичность и культуру. Защитим традиционную, здоровую модель семьи, где есть мама, папа и дети. Молодым семьям нужно помогать строить жилье, для этого создадим государственную кредитную систему, которая будет списывать часть долга при рождении ребенка. Повысим дотации на детей, особенно поможем молодым семьям с детьми, многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также выдадим брачное пособие для молодых людей (20-35 лет), чтобы увеличивалось количество семей.

Образование должно быть на эстонском языке с детсада. Учителями могут работать только граждане Эстонии, которые лояльны государству. Поднимем зарплаты учителям, улучшим инвентарь, закупим учебники и создадим необходимую инфраструктуру. Вдобавок позаботимся о здоровье студентов, чтобы они не употребляли наркотики, алкоголь и табак.

Укрепим статус эстонского языка как государственного. Мы исключим из участия в выборах в Рийгикогу и местных самоуправлениях людей, не владеющих государственным языком. Мы улучшим деятельность и возможности Языковой инспекции в случае нарушений Закона о языке.

Нужно потребовать у России количество и имена проживающих в Эстонии граждан России (про граждан других стран речи не было). Расторгнем договор, по которому Эстония платит пенсии живущим здесь солдатам и офицерам оккупационной армии СССР.

Введем запрет на работу на руководящих постах лицам, работавшим в репрессивных органах и органах безопасности стран, оккупировавших Эстонию, их пособникам, информаторам и лицам, действовавшим против независимости Эстонии.