Сланцевые махинации. Зачем предприниматель из Ида-Вирумаа пытается доказать суду свою виновность?

Как и тысячи других россиян, Антон Вершинин приезжает в Таллинн на празднование нового 2016 года. Но не для того, чтобы посмотреть фейерверки, а прежде всего для того, чтобы провести бизнес-встречу.

Несколькими месяцами ранее эстонская компания Shale Oil Chemicals AS и российская компания „Полимер-Альянс“ подписали соглашение о совместной разработке эффективной технологии производства минеральной ваты из сланцевой золы.

Именно компанию „Полимер-Альянс“ Вершинин и представляет в Таллинне. В последний день года он встречается с Иллимаром Партсом из компании Shale Oil Chemicals. Эстонец передает ему 50 000 евро наличными.

В течение следующих 16 месяцев эти два человека встречаются несколько раз. И Партс всегда передает Вершинину деньги. Максимальная сумма составляет 80 000 евро, минимальная — 6900.

Деньги, если не считать первого раза, всегда провозят в Россию, но Партс никогда не декларирует их на границе. Но теперь, уже в течение четырех лет, мужчина пытается доказать в суде, что он незаконно и тайно переправлял наличные деньги за границу.

Почему он пытается доказать свою вину? „Экспресс“ распутывает клубок противоречий, связанных с разработкой захватывающих технологий будущего.