Сланцевые махинации. Зачем предприниматель из Ида-Вирумаа пытается доказать суду свою виновность?(4)
Действительно ли компания из Кохтла-Ярве заказала в России исследовательскую работу по новаторской переработке сланца и тем самым незаконно отправила за границу несколько сотен тысяч евро? Или это был просто блеф, чтобы спрятать деньги?
Как и тысячи других россиян, Антон Вершинин приезжает в Таллинн на празднование нового 2016 года. Но не для того, чтобы посмотреть фейерверки, а прежде всего для того, чтобы провести бизнес-встречу.
Несколькими месяцами ранее эстонская компания Shale Oil Chemicals AS и российская компания „Полимер-Альянс“ подписали соглашение о совместной разработке эффективной технологии производства минеральной ваты из сланцевой золы.
Именно компанию „Полимер-Альянс“ Вершинин и представляет в Таллинне. В последний день года он встречается с Иллимаром Партсом из компании Shale Oil Chemicals. Эстонец передает ему 50 000 евро наличными.
В течение следующих 16 месяцев эти два человека встречаются несколько раз. И Партс всегда передает Вершинину деньги. Максимальная сумма составляет 80 000 евро, минимальная — 6900.
Деньги, если не считать первого раза, всегда провозят в Россию, но Партс никогда не декларирует их на границе. Но теперь, уже в течение четырех лет, мужчина пытается доказать в суде, что он незаконно и тайно переправлял наличные деньги за границу.