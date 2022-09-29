Стоимость универсальной услуги будет объявлена ​​в ближайшее время. Кое-что изменилось в последний момент

Вчера глава Eesti Energia Хандо Суттер провел прямую трансляцию для слушателей Delfi. Среди прочего он сообщил, что у него самого биржевой пакет, который он не собирается менять на универсальную услугу. Однако Суттер добавил, что потребители имеют разный опыт. В прошлом Суттер несколько раз говорил, что универсальная услуга не может быть дешевой. Он повторил это вчера еще раз, уже точно зная, чем все обернется. В настоящее время цену на универсальную услугу знает лишь небольшая группа людей из Eesti Energia и сотрудники Департамента конкуренции.