Новости Эстонии
29.09.2022, 19:56

Стоимость универсальной услуги будет объявлена ​​в ближайшее время. Кое-что изменилось в последний момент

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  • От плана быстрого реагирования на универсальную услугу частично отказались.

  • Сам глава Eesti Energia Хандо Суттер продолжит пользоваться биржевым пакетом. Он подчеркивает, что новое решение не представляет собой ничего дешевого.

Универсальная услуга на пороге, но, к сожалению, она недешевая.
Универсальная услуга на пороге, но, к сожалению, она недешевая.
ФОТО: Shutterstock

Универсальная услуга — один из самых быстроразвивающихся проектов такого большого объема в истории. Энергетические компании готовятся к лавине звонков и электронных писем от клиентов. Разговоры о том, что принять решение по присоединению к универсальной услуге нужно за два дня, вызывают у людей недоумение и страх, - пишет Delfi Ärileht.

Вокруг много информационного шума и страха, что кто-то где-то примет решение за потребителя без его ведома.

Вчера глава Eesti Energia Хандо Суттер провел прямую трансляцию для слушателей Delfi. Среди прочего он сообщил, что у него самого биржевой пакет, который он не собирается менять на универсальную услугу. Однако Суттер добавил, что потребители имеют разный опыт. В прошлом Суттер несколько раз говорил, что универсальная услуга не может быть дешевой. Он повторил это вчера еще раз, уже точно зная, чем все обернется. В настоящее время цену на универсальную услугу знает лишь небольшая группа людей из Eesti Energia и сотрудники Департамента конкуренции.

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