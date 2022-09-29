29.09.2022, 19:56
Стоимость универсальной услуги будет объявлена в ближайшее время. Кое-что изменилось в последний момент(51)
От плана быстрого реагирования на универсальную услугу частично отказались.
Сам глава Eesti Energia Хандо Суттер продолжит пользоваться биржевым пакетом. Он подчеркивает, что новое решение не представляет собой ничего дешевого.
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Универсальная услуга — один из самых быстроразвивающихся проектов такого большого объема в истории. Энергетические компании готовятся к лавине звонков и электронных писем от клиентов. Разговоры о том, что принять решение по присоединению к универсальной услуге нужно за два дня, вызывают у людей недоумение и страх, - пишет Delfi Ärileht.