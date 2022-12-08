08.12.2022, 13:50
Департамент окружающей среды держит слово: дом отдыха на охраняемом лугу ликвидируют(1)
Хозяйку обвиняют в краже 100 000 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Несмотря на неоднократные предупреждения, контрольные проверки, встречи, разъяснения и назначенные штрафы, владелица не ликвидировала незаконно построенные домики и продолжает сдавать их в аренду.
В течение почти двух лет владелица базы отдыха, незаконно построенной на берегу реки Халлисте в деревне Канакюла волости Саарде Пярнуского уезда в зоне, где запрещено строительство, плевала на закон. Департамент окружающей среды предпринял последний шаг: предписание о ликвидации построек будет исполнено принудительно.