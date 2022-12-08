Департамент окружающей среды держит слово: дом отдыха на охраняемом лугу ликвидируют

В течение почти двух лет владелица базы отдыха, незаконно построенной на берегу реки Халлисте в деревне Канакюла волости Саарде Пярнуского уезда в зоне, где запрещено строительство, плевала на закон. Департамент окружающей среды предпринял последний шаг: предписание о ликвидации построек будет исполнено принудительно.

Как сказал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, комплекс, построенный на берегу реки, представляет собой угрозу для окружающей среды. „База отдыха построена на берегу реки Халлисте в зоне, где строительство с целью защиты берегов полностью запрещено. Там расположен пойменный луг, который регулярно затапливается. О том, чтобы уменьшить запретную для строительства зону на заливном лугу не может быть и речи“, - пояснил Вакра.