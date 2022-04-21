Контавейт стартовала на турнире в Штутгарте с победы
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт, занимающая 6 место в мировом рейтинге WTA, стартовала на турнире в немецком Штутгарте с непростой победы над немкой Ангелик Кербер: 3:6, 6:4, 6:4.
"Очень тяжелая игра. У Ангелик была поддержка домашней публики, игра была тяжелая, но я очень рада, что в итоге выиграла", - сказала Контавейт журналистам. Спортсменка отметила, что крайне приятно наличие болельщиков - люди снова стали ходить на игры, энергия публики очень много дает игрокам. "Турнир в Штутгарте - один из моих любимых, меня здесь очень хорошо принимают", - отметила Контавейт.
Во втором круге турнира Контавейт встретится в четверг вечером с россиянкой Екатериной Александровой (WTA 39).
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