У 11-летних теннисистов бывают агенты, и звезд ищут все раньше

Помимо турнира на 48 участников, в первом лагере Future Stars на прошлой неделе в пригороде Афин для теннисистов проводили квесты, групповые ужины, лекции представителей WTA и ATP и экскурсию на Парфенон, для тренеров — общение с Рикардо Пьятти (работавшим с Джоковичем, Гаске, Раоничем, Шараповой, Синнером), для всех — выставочный матч между Карлосом Алькарасом и Хубертом Хуркачом.

”Никто по собственной воле не станет проводить турнир для 12-летних, — объясняет Айзенбад ход своих мыслей. — Я бы подождал [пока игроки подрастут, и их перспективы станут понятнее]. Но нас вынудил уровень конкуренции”.

Так возникла Future Stars — новая рекрутинговая программа IMG, концепцию которой полтора года назад придумал Макс Айзенбад, многолетний агент Шараповой и вице-президент теннисного подразделения IMG. В рамках Future Stars IMG организует недельный лагерь для пула избранных 11-12-летних игроков и их тренеров. Там проводится турнир по модели профессионального: с болбоями, судьями на вышке, ухоженными кортами, а также подарками для участников от Beats и Nike.

Во-вторых, академии типа Боллетьери появились в Европе, так что на фоне возросшей конкуренции в борьбе за молодые таланты скауты IMG, приезжая на Les Petit As, стали замечать, что даже у 10-летних игроков все чаще уже есть агенты. Многих вообще ведут щедрые бутиковые агентства, которые, в отличие от гиганта вроде IMG, предлагают финансовые гарантии и бонусы типа профессиональных, а не просто выдают по $50к в год на путевые расходы и оплату тренерских услуг.

Но за последние 10 лет эта схема теннисного скаутинга устарела: во-первых, академия Боллетьери перепрофилировалась со спонсирования будущих Селеш и Шараповых на зарабатывание денег с родителей, которые готовы оплачивать обучение своих детей, независимо от их спортивных перспектив.

• из тех, кто приезжал в академию Ника Боллетьери во Флориду — мировой флагман теннисного образования — в надежде получить стипендию. Так, например, в 11 лет была подписана Мария Шарапова;

Отбор игроков для участия в программе занял несколько месяцев и состоял из анализа турнирных результатов, отсмотра видео, бесед с тренерами и представителями национальных федераций. Определить будущего игрока мировой топ-50 в 11-летнем ребенке — это в подавляющем большинстве случаев проигрышная лотерея, но один рано распознанный талант в перспективе может с лихвой окупить все затраты на его поиски. Так, в 1990-е еще до Шараповой Айзенбад подписал румынского вундеркинда Хория Текэу уверенный в его необъятном будущем. Текэу выиграл три ”Шлема” и серебро Олимпиады в парных разрядах, но в одиночке никогда не был в топ-300.

”В этом возрасте они еще всему учатся, — говорит польский тренер Адам Моленда, приехавший в Грецию с двумя ученицами. — Никогда не знаешь, кто пробьется. Слишком много неизвестных”.

Рикардо Пьятти провел утро, наблюдая за Тайсоном Грантом, ведущим игроком в возрасте до 12 лет, чья 14-летняя сестра Тайра — уже клиент IMG. Их папа Тирон — в прошлом профессиональный баскетболист, так что они выглядят как наиболее вероятные будущие профессионалы.

В то же время на корте по соседству тренируется 11-летняя Хания Минхас — теннисистка из Пакистана, которая играет в хиджабе и с закрытыми руками и ногами. Ее любимый удар — бэкхенд, а турниры она выигрывает с пяти лет. Из Пакистана, где почти нет возможностей для развития в женском спорте, она переехала в Турцию, и с мамой Энни они рассчитывают подписаться с агентством, как только Хании исполнится 12.