09.03.2022, 10:31
ФОТО | Новый рекорд: цена топлива поднялась выше 2 евро за литр(37)
Foto: Lugeja
Цена топлива достигла небывалой высоты, поднявшись выше 2 евро за литр.
Сегодня на заправках Эстонии продают топливо по небывалой цене: 95-й бензин можно купить по 2,049 евро за литр. Цена 98-го бензина уже выросла до 2,099 евро за литр. Цена дизельного топлива повысилась до 2,059 евро за литр.
Произошло довольно резкое повышение цен. Еще 7 марта 95-й бензин можно было купить по цене 1,949 евро за литр. Цена 98-го бензина была 1,999 евро за литр. Цена дизельного топлива была 1,889 евро за литр.