ФОТО | Новый рекорд: цена топлива поднялась выше 2 евро за литр

Сегодня на заправках Эстонии продают топливо по небывалой цене: 95-й бензин можно купить по 2,049 евро за литр. Цена 98-го бензина уже выросла до 2,099 евро за литр. Цена дизельного топлива повысилась до 2,059 евро за литр.