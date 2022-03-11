ВИДЕО | Министр финансов Эстонии: цены на топливо высокие, потому что Украина сражается и за нашу независимость

Пентус-Розиманнус сказала Delfi, что из-за разросшихся бюджетных расходов есть желание обойтись без компенсационных мер, но избежать их не получится.

- Топливные цены поднялись на небывалую высоту. Вы можете сказать, каким может быть их потолок?

- Покажите мне человека, который осмелился бы прогнозировать, что будет происходить с ценами на топливо. Сегодня этого не знает ни один аналитик. Просто слишком много неопределенности. Сложно прогнозировать, в какой ситуации мы будем через два месяца.

- Какие сектора и сферы общественной жизни пострадают быстрее и сильнее всего?

- По существу рост цен на энергию коснется всех. Конечно, не всех в одинаковой степени. Всё, что сопутствует войне Путина в Украине и связано с ценами на энергоносители, придет во все европейские страны.

- Правительство планирует какие-то меры смягчения, например, связанные с акцизами?

- У нас впереди очень тяжелый год. У государства будет очень много расходов, которые было невозможно прогнозировать осенью прошлого года. Когда делался бюджет, в Европе было еще спокойно. Мы будем сразу очень осторожными, если разговор идет об отказе от сбора налогов.

Мы в Министерстве финансов посмотрели, что если цена на топливо сохранится на нынешнем ужасно высоком уровне, то тогда из-за снижения потребления топливного акциза поступит на 13 млн евро меньше запланированного.

Так как расходы растут и в связи с прибытием беженцев из Украины, то мы должны быть в отношении бюджете очень внимательными и осторожными. Это цена, которую мы платим за то, что Украина сражается по сути и за нашу свободу. Это цена высока, но не сравнима с той, которую должны терпеть и платить люди Украины.

Конечно, нельзя исключать того, что и в Эстонии потребуется вмешательство со стороны правительства, если будет видно, что период очень затянулся. Мы сможем это сделать в границах имеющихся возможностей.