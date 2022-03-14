Страх жителей Эстонии перед ростом цен поднял продажи моторного топлива

"Первые новости о росте мировых цен на нефть в начале войны привели к увеличению продаж топлива, но с конца прошлой недели мы отмечаем стабилизацию спроса", — сказал менеджер по маркетингу Terminal Oil Кристьян Крисимяэ.

По словам руководителя отдела формирования цен на моторное топливо Circle K Индрека Сасси, некоторые клиенты стали запасаться топливом, но в небольших количествах, т.е. только для покрытия первой необходимости.

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна,в первые дни войны наблюдался рост частного потребления, в основном, из-за страха перед ростом цен.

"Когда цены стали снижаться в конце прошлой недели, потребление также упало, потому что топливные баки машин уже были полны. Люди используют горючее, закупленное раньше", — прокомментировал ситуацию Кярсна.