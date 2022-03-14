Экономика
14.03.2022, 19:51

Страх жителей Эстонии перед ростом цен поднял продажи моторного топлива

 
Kütuse tankimine
Kütuse tankimine
Foto: Argo Ingver

После начала войны в Украине эстонские автовладельцы устремились на автозаправки, опасаясь роста цен. Дальнейшее резкое подорожание топлива существенно не сказалось на его потреблении, передает rus.err со ссылкой на представителей крупных эстонских сетей по розничной продаже топлива.

"Первые новости о росте мировых цен на нефть в начале войны привели к увеличению продаж топлива, но с конца прошлой недели мы отмечаем стабилизацию спроса", — сказал менеджер по маркетингу Terminal Oil Кристьян Крисимяэ.

По словам руководителя отдела формирования цен на моторное топливо Circle K Индрека Сасси, некоторые клиенты стали запасаться топливом, но в небольших количествах, т.е. только для покрытия первой необходимости.

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна,в первые дни войны наблюдался рост частного потребления, в основном, из-за страха перед ростом цен.

"Когда цены стали снижаться в конце прошлой недели, потребление также упало, потому что топливные баки машин уже были полны. Люди используют горючее, закупленное раньше", — прокомментировал ситуацию Кярсна.

RusDelfi
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