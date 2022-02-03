ВИДЕО | Отмена ковид-паспортов, Беларусь, Россия, Украина. Правительство рассказало о новых решениях

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В начале пресс-конференции Каллас принесла соболезнования в связи со смертью Мадиса Миллинга.

Что касается коронавируса, то Каллас сказала, что все мы хотим открыть общество как можно скорее, поэтому было принято решение начать поэтапное смягчение ограничений. Сначала будут упразднения ограничения, связанные с несовершеннолетними. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. С 21 февраля будет упразднено требование ковид-сертификатов, но только в случае, если по состоянию на 17 февраля в течение 10 предшествующих дней в больницу будет попадать ежедневно менее 25 больных с симптоматическим течением COVID-19.

Еще одна проблема — безопасность. Сейчас в Эстонии прямой военной угрозы нет, но происходящее в Украине сильно отражается на нас. ”Мы должны быть готовы к тому, что из Украины будет приезжать больше беженцев. Также угроза кибербезопасности”, — отметила Каллас.

Относительно недавнего скандала с транзитом белорусской нефти через Эстонию, то, по словам премьер-министра, юридически с перевозками все корректно, но смысл санкций — склонить Беларусь и Россию изменить свое поведение, поэтому ситуация нуждается во вмешательстве. Таким образом, со стороны Эстонии было решено установить дополнительное ограничение и наложить санкции на товар с кодом 2707.

Кийк в свою очередь выразил удовлетворенность достигнутым внутри коалиции консенсусом относительно смягчения ограничений. Он сказал, что все устали от рамок, ослабления начались по всему миру. По словам министра, нельзя сказать, что Эстония спешит; скорее, наоборот, решения были очень взвешенные. Постепенное ослабление ограничений — всячески разумный шаг. То, достигнем ли мы к 17 февраля критерия снятия ограничений, зависит сейчас от нас всех. На данный момент для этого есть все предпосылки, но нельзя расслабляться, чтобы не возникло сюрпризов.