Кая Каллас: ковид-сертификаты могут быть отменены с 21 февраля
Глава правительства и председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила в среду вечером в социальных сетях, что в случае, если всё пойдет хорошо, то с 21 февраля можно будет отменить использование ковид-сертификатов внутри страны.
"К сегодняшнему дню мы договорились о трехступенчатом смягчении ограничительных мер:
- С 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке с инфицированными не будут должны находится на карантине, независимо от того, привиты они или нет.
- С 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних
- Если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будут поступать в среднем меньше 25 ковид-пациентов в день, то мы отменим требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля".
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