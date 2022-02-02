Кая Каллас: ковид-сертификаты могут быть отменены с 21 февраля

"К сегодняшнему дню мы договорились о трехступенчатом смягчении ограничительных мер:

- С 7 февраля дети после близкого контакта с ковид-позитивными в школе, детском саду или в кружке с инфицированными не будут должны находится на карантине, независимо от того, привиты они или нет.

- С 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних

- Если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будут поступать в среднем меньше 25 ковид-пациентов в день, то мы отменим требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля".

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