В обход санкций. Через Эстонию проходит рекордное количество белорусской нефти

Страны Балтии стали одними из самых ярых сторонников введения санкций против режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и его влиятельных лиц после кровавого подавления беспорядков летом 2020 года. Местные предприниматели, занимающиеся транзитным бизнесом, не могли не понимать, насколько сильно в связи с этим пострадает их бизнес.

Несмотря на это, товарообмен Беларуси со странами Балтии в прошлом году рос рекордными темпами. Ярче всех в этом списке выделяется Эстония, которая в прошлом году импортировала почти в три раза больше белорусских нефтепродуктов, чем годом ранее. Переправлялась в Эстонию и треть белорусской нефти, которая раньше приходила в латвийские порты.

В совместном расследовании Eesti Päevaleht, Re:Baltica и белорусское издание "Белсат" выяснили, как работает этот бизнес и кто за ним стоит. Мы обнаружили, что он взаимодействует с сетью компаний, связанных с попавшим под санкции белорусским олигархом Николаем Воробьем. Более того, есть некая уловка с кодом товаров, позволяющая белорусским цистернам перемещаться по эстонским железным дорогам без оглядки на санкции.

В итоге вырисовывается схема, позволяющая Лукашенко и приближенным к нему белорусским олигархам, несмотря на санкции, продолжать зарабатывать сотни миллионов евро с помощью Эстонии. Это деньги, которые текли в Беларусь, например, в то время, когда при поддержке режима на границы Литвы, Польши и Латвии нелегально переправлялось большое количество людей с Ближнего Востока, и Эстонии приходилось тратить средства на отправку полицейских, спасателей и колючей проволоки, чтобы этому воспрепятствовать. Это деньги, на которые российские войска перебрасывают на границу с Украиной.