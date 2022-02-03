03.02.2022, 09:50
Политик и спасатель-доброволец Мадис Миллинг скончался во время тушения пожара(6)
ФОТО: Ajakirjade Kirjastus
Депутат Рийгикогу Мадис Миллинг скончался, когда выехал на вызов. Смерть политика подтвердил лидер фракции Партии реформ Март Вырклаэв.
Как сообщает Спасательный департамент, Миллинг скончался 3 февраля во вермя выезда на тушение пожара в волости Саку. Точные детали смерти выясняются.
Мадис Миллинг в ночь на 3 февраля первым прибыл на место пожара и начал спасательные действия. Во время спасательных работ он упал. Находившаяся на месте скорая пыталась его реанимировать, но безуспешно.
Миллинг скончался в возрасте 51 года. Он стал спасателем-добровольцем в 2012 году.