Политик и спасатель-доброволец Мадис Миллинг скончался во время тушения пожара

Как сообщает Спасательный департамент, Миллинг скончался 3 февраля во вермя выезда на тушение пожара в волости Саку. Точные детали смерти выясняются.

Мадис Миллинг в ночь на 3 февраля первым прибыл на место пожара и начал спасательные действия. Во время спасательных работ он упал. Находившаяся на месте скорая пыталась его реанимировать, но безуспешно.

Миллинг скончался в возрасте 51 года. Он стал спасателем-добровольцем в 2012 году.