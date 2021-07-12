Коронавирус унес жизнь 11-летней девочки: она умерла от вызванного COVID-19 инсульта

Как сообщает Eesti Päevaleht, в первом случае речь идет о 11-летней девочке.

На прошлой неделе вирусолог Андрес Меритс сказал, что ”в Эстонии несколько детей умерли с COVID, а некоторые и из-за COVID”. Данные случаи не были отражены в ежедневной статистике Департамента здоровья. Но этому есть простое объяснение: первоначальная причина смерти может измениться, если врач позже получит дополнительные данные.

Первоначально в качестве причины смерти 11-летней девочки был указан отек мозга вследствие инсульта. Однако после вскрытия и консилиума стало понятно, что настоящей причиной смерти был коронавирус. Таким образом, лечащий врач предоставил сообщение о причине смерти позже, поэтому случай не был отражен в ежедневной статистике. Регистр причин смерти ведет Институт развития здоровья.

Девочка умерла в марте этого года в Таллиннской детской больнице.

По словам заведующей педиатрической клиникой Таллиннской детской больницы Реэт Раукас, девочка поступила в больницу утром с инсультом, в бессознательном состоянии. По оценке Раукас, инсульт у девочки, скорее всего, случился ночью. Ее обнаружили утром родители, она находилась в коме.

То, что у девочки был коронавирус, обнаружили только в больнице, так как всех госпитализированных тестируют. Накануне девочка была у подруги в гостях и жаловалась на головную боль. Сопутствующих заболеваний у нее не было. По словам Раукас, до этого у девочки было хорошее здоровье.

Вскрытие показало, что причиной смерти стал отек мозга, возникший в результате инсульта. Проводивший вскрытие вскрытия посчитал, что инсульт в свою очередь был вызван коронавирусом. Больница созвала консилиум и эксперты пришли к выводу, что это действительно так. Кроме этого вскрытие показало, что из-за коронавируса у девочки развилось воспаление легких. Симптомов у нее было, поэтому семья никак не могла предположить, что у девочки COVID-19.