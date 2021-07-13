Лутсар: новый рост заболеваемости коронавирусом неизбежен

Хотя в данный момент в Эстонии ситуацию с распространением коронавируса можно назвать хорошей, именно сейчас, летом, стоит активно заняться вакцинацией. "У нас достаточно вакцин. Их хватит для тех, кто переболел, и для тех, кто не переболел", — сказала Лутсар.