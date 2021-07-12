Меритс о развитии эпидемиологической ситуации: для нас тоже все туманно

”Сейчас я не могу предоставить никакой другой информации, кроме той, что публикует эстонская пресса. Я вижу ту же картину, что и остальные. Для нас тоже все туманно”, — передает его слова Eesti Päevaleht.

Сегодня состоится брифинг научного совета, в который входит Меритс, и Департамента здоровья, после которого, по словам вирусолога, ситуация должна немного проясниться.

Профессор отмечает, что смазанной картина получается в том числе благодаря расплывчатым высказываниям министров, например, относительно привилегий, которыми якобы будут обладать вакцинированные люди.

Он говорит, что научный совет очень хочет знать, почему процесс вакцинации застопорился, а также что будет осенью, когда закончатся каникулы. ”В моем представлении это довольно неприятная картина”, — отмечает Меритс. По его словам, через привитых детей вирус быстро дойдет до пожилых, среди которых по-прежнему довольно много невакцинированных.