В метро Лондона прогремел масштабный взрыв: начался пожар

Взрыв прогремел в 13.45 по местному времени (15.45 по Таллинну).

Лондонская пожарная служба (LFB) сообщила, что сгорели три коммерческих объекта, четыре машины и телефонная будка.

Местных жителей попросили держать двери и окна закрытыми, движение поездов на данном участке приостановлено.

На кадрах видно, как произошел взрыв и огромный огненный шар окутал место. Люди, которые находились там в момент происшествия, стали убегать оттуда.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Сначала предполагалось, что пожар начался в гаражах неподалеку от железнодорожной станции, и на место были вызваны десять пожарных машин. Живущие в этом районе люди говорят о том, что слышали взрыв.

Одна из жителей дома, который находится рядом с местом происшествия, Сара Скарпа, рассказывает: "мы открыли окно на мгновение — и сразу услышали крики людей и почувствовали очень сильный запах. Потом дым немного рассеялся… мы услышали взрыв и все началось снова".

Алекс Леки, работающий в Elephant & Castle сказал, что здание сейчас эвакуируется. Полиция сказала, что может пройти какие-то время, прежде чем им можно будет вернуться.

”Мы видели клубы дыма. Он начал охватывать здание, а мы продолжали слышать хлопки”, — сказал 30-летний мужчина.

Полиция обращает внимание на то, что дороги в месте происшествия перегружены и советует водителям избегать данный район.

"Cтанция уже эвакуирована, эвакуация жителей идет в данный момент" — сообщает полиция.

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