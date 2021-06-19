"Сутки били и душили": гражданин Латвии рассказал, как его похитили в Киеве и вымогали 15 000 фунтов

Совместная жизнь не удалась — оказалось, что страстные чувства не гарант крепкой семьи. Через какое-то время хорошо знающая английский К. перебралась в Лондон и устроилась там работать бухгалтером. По выходным время от времени они продолжали встречаться ("это были волнообразные отношения", обозначает П.). При этом у каждого параллельно развивалась личная жизнь. Год назад П. женился и прекратил общение с К.

Шесть лет назад П. переехал на север Англии работать слесарем. В его должностные обязанности входит аварийное вскрытие дверей, когда люди теряют ключи, за что, по его словам, П. получает полторы-две тысячи в неделю. "Если сравнивать с оплатой труда в Латвии, где я работал на складе в магазине профессионального оборудования, мне грех жаловаться! — говорит П. — Платят очень хорошо, могу ни в чем себе не отказывать, помогать бывшей жене и родителям…" В какой-то момент П. решил позвать давнюю подругу к себе в Англию.

По словам П., он и К. учились в одной школе небольшого латвийского городка. Разница в возрасте (П. младше К.) не помешала П. влюбиться. После школы молодые люди на долгие годы потеряли друг друга из вида. Десять лет назад П. нашел К. на сайте "Одноклассники". К тому времени оба были разведены. П. работал в Германии. Начали общаться и встречаться, вместе ездить на отдых.

Вот, как описал историю своего похищения П., который связался с редакцией Delfi и предложил обнародовать свою историю любви и предательства. Поскольку следствие по делу еще ведется, а у редакции нет возможности получить строгие доказательства того, что все было, как рассказывает П., мы не раскрываем имен участников этой криминальной драмы.

Мужчину удерживали силой более суток и избивали. В итоге пострадавший перечислил на счет женщины около 15 000 фунтов стерлингов. Также он написал долговую расписку, после этого его отпустили. Пострадавший сразу же обратился в полицию. Менее суток понадобилось сотрудникам Управления стратегических расследований Нацполиции, чтобы найти и задержать подозреваемых. Следствие продолжается.

По официальной информации Национальной полиции Украины, похищение гражданина Латвии через своих знакомых организовала его приятельница. 15 июня латвиец прибыл в Киев, после чего вместе со знакомой они поехали к дому. Там их поджидали незнакомцы, сообщившие, что он должен вернуть долг своей знакомой.

В прошлом году во время британского жесткого локдауна К. отправилась в Киев лечить зубы — это намного дешевле, чем в Англии. Там ей понравилось, поэтому, сдав квартиру в Лондоне, К. решила переживать локдаун в Украине — работа все равно онлайн, а там жизнь недорогая, а пандемийные ограничения очень мягкие. В Киеве К. стала ходить в тренажерный зал, где, по предположению П., познакомилась с будущим пособником по похищению. После локдауна К. вернулась в Лондон и возобновила общение с П., который рассказал давней подруге, что за время работы в Англии скопил круглую сумму и ищет, куда повыгоднее инвестировать деньги. К. обещала подумать.

В один из дней К. позвала П. на неделю в Украину — пообщаться и расставить все точки над i: "либо разбежаться окончательно, либо я развожусь и связываю жизнь с ней". П. оплатил аренду дома, и 15 июня парочка отправилась в Украину.

"Нас встретил хозяин, показал гостевой дом. Но как только мы туда зашли, он запер дверь изнутри на ключ. К нам спустился второй боец. Вместе они начали меня прессовать, чтобы я перевел им деньги, — вспоминает П. — Меня сутки били и душили полотенцем, я четыре раза терял сознание. Когда они уставали меня бить, К. подливала масло в огонь, придумывая про меня разные жуткие истории. А они вроде как мстили, что я так плохо относился к К.

Сперва с меня требовали миллион фунтов, потом спустили до 200 000, но в итоге я перевел 15 тысяч фунтов, которые были у меня на счете в банке. Остальные мои сбережения были в наличных в Англии. Поняв, что с меня больше нечего взять, они заставили написать расписку, что этим переводом я вернул К. деньги, который был ей должен, и отпустили. Я обещал им сразу улететь в Лондон, но сам тут же связался со своими родственниками в Киеве, которые помогли выйти на полицию".

Вот цитаты из долговой расписки, которую, по словам П., его под угрозой жизни заставили написать вымогатели:

"Я, П., осознаю материальный и моральный ущерб причиненный K. на протяжении периода с 2016 по 2021 годы и обязуюсь выплатить договорную компенсацию за невозвращенный долг по займу, невыплаченной зарплате и испорченным (уничтоженным) мною ее личным вещам. Я искренне раскаиваюсь за свое поведение и содеянное…

Также я раскаиваюсь за клевету в ее адрес, грубые оскорбления, шантаж и вымогательство по отношению к ней. Я обещаю никогда больше не вторгаться в ее личную жизнь, не звонить ей, не писать сообщений или каким-либо другим образом давать о себе знать, в том числе через родственников или третьих лиц, также обещаю не проявлять по отношению к К. любого вида психологическое или физическое насилие, любого вида вымогательство денег или других материальных благ, обещаю не клеветать в адрес К., не высказывать оскорбления и не шантажировать ее чем-либо, не вмешиваться в ее личную жизнь и жизнь членов ее семьи, в том числе через родственников или третьих лиц…"

Сейчас П., по его словам, находится в Киеве: полиция попросила не уезжать до выяснения всех обстоятельств.