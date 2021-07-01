Граждан ЕС в Британии — в полтора раза больше, чем думали власти

В процессе развода Лондон и Брюссель договорились, что постараются создать этим людям минимум проблем, и Британия выполнила это обязательство безупречно: по введенной специальной процедуре под названием EU Settlement Scheme до 30 июня любой живущий в стране гражданин ЕС мог подать онлайн заявку по очень простой форме. Достаточно было предъявить какое-либо подтверждение (например, выписку с банковского счета), что до 31 декабря 2020 года человек жил в Британии — и получить либо временный (pre-settled status), либо постоянный (settled status) вид на жительство, в зависимости от того, прожил человек в стране меньше или больше пяти лет.

До выхода Соединенного Королевства из ЕС граждане стран Евросоюза в Британии и британцы в континентальной Европе жили и работали, как у себя дома, без всяких виз и видов на жительство.

Кроме Польши и Румынии, в пятерку вошли три страны юга "старой Европы ": Италия (полмиллиона), Португалия (376 тыс.) и Испания (321 тыс.)

Зато с поляками — самой большой группой иммигрантов из ЕС — Хоум-офис почти угадал: предполагались примерно 0,9 млн, а ходатайства подали 975 тысяч.

Среди этих граждан Румынии наверняка много и молдаван, многие из которых имеют румынские паспорта, но выяснить даже примерное их число не представляется возможным.

Больше всего Хоум-офис промахнулся с румынами: он думал, что их в Британии — около 400 тысяч, а ходатайства уже к концу марта, когда МВД опубликовало последнюю разбивку по странам, подали 918 тыс.

300 тыс. из этих 5,6 млн обращений — повторные, но даже за их вычетом заявок оказалось в 1,4 раза больше, чем ожидало МВД.

К концу мая этого года (данные за июнь МВД еще не опубликовало) ходатайства о видах на жительство по упрощенной процедуре подали больше 5,6 млн граждан стран ЕС и аффилированных с ним Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. До того британский Хоум-офис (МВД) полагал, что в стране живут примерно 3,7-3,8 млн граждан этих стран.

Гигантскую разницу между оценками МВД и реальностью эксперты объясняют очевиднейшей неточностью методики Хоум-офиса, о которой говорили годами и до брексита.

Дело в том, что МВД оценивало число иммигрантов в стране на основе выборочного опроса на границе: иммиграционные чиновники просто спрашивали людей, не собираются ли они остаться в Британии или, может, уже живут в ней. Британия не входила в Шенген, соответственно, сохранила проверку документов на рейсах из Европы и обратно — и теоретически могла бы легко создать систему учета всех до единого въезжающих и выезжающих. Но не сделала этого.

При этом данные других ведомств — например, число полученных иностранцами личных номеров системы медицинского страхования — давно показывали, что оценки МВД, мягко говоря, неточны. Но Хоум-офис продолжал их выдавать — и на них опиралось и правительство, и сторонники и противники брексита в своих спорах об иммиграции.

Сомнения сохраняются



5,6 млн поданных ходатайств — это уже нечто более близкое к реальности, но даже и это число, по мнению специалистов, может не совпадать с числом реально живущих в Британии граждан ЕС.

С одной стороны, многие — возможно, десятки тысяч — не зарегистрировались. Это могут быть бездомные, неграмотные (в английском языке) и малообразованные люди и так далее.

"Окончательно об эффективности этой процедуры мы сможем судить не по тому, сколько человек успешно ее прошли, а по тому, какая часть людей из этих групп, до которых трудно дотянуться, осталась без документов, и как власти поступят с ними", — сказала Би-би-си заместитель директора аналитического центра "Британия в меняющейся Европе" Кэтрин Барнард.

С другой стороны, многие граждане ЕС, зарегистрировавшись, могли уехать, когда потеряли работу из-за пандемии. По косвенным признакам можно предположить, что таких довольно много, но сколько именно — посчитать крайне трудно.