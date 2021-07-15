Подрывная деятельность, шпионаж и расизм. Директор MI5 Кен Маккаллум назвал главные угрозы Британии

В 2017 кибератака, приписываемая Северной Корее, частично обрушила сайты британской Национальной службы здравоохранения, включая запись на прием к врачам. Недавние аналогичные действия, связываемые с преступниками из России, нарушили работу нефтепровода, обеспечивающего топливом половину Восточного побережья США.

Кроме того, растут опасения, что кибератаки иностранных государств или преступных групп, покрываемых государствами, например, Россией, могут обрушить жизненно важную инфраструктуру, такую как водо- и энергоснабжение или медицину. Именно это имел в виду Кен Маккаллум, говоря об угрозе для жизни людей.

Китай часто обвиняют в воровстве информации ради коммерческой выгоды. В прошлом году против Пекина и Москвы выдвигались подозрения в попытках похитить западные разработки вакцин от коронавируса, которые они опровергали.

Терроризм был главной заботой MI5 на протяжении двух десятилетий. Эта проблема не ушла с повестки дня, но теперь контрразведке приходится иметь дело с более обширным набором угроз. В результате спецслужба намерена удвоить ресурсы, которые направляются на борьбу с действиями враждебных государств.

Главный контрразведчик выступил против тезиса, будто интриги недружественных стран затрагивают только правительство и его институты. Гражданское общество не менее уязвимо для этих "щупалец", утверждает он. Выступая в штаб-квартире MI5 на берегу Темзы, Маккаллум сказал, что индивидуальные последствия "простираются от морального дискомфорта и неудобства до потери источников средств к существованию и, потенциально, самой жизни".

Маккаллум рассказал, что после попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери MI5 сумела помешать подготовке других операций, которые, возможно, были направлены на убийство или нападения на находящихся в Великобритании людей. При этом глава спецслужбы не уточнил, кто мог стоять за организацией подобных покушений и на каком этапе они были предотвращены.

"Менее видимые угрозы потенциально могут задеть каждого из нас", — заявил он. По его словам, подрывная деятельность извне затрагивает британские рабочие места и инфраструктуру, и даже может привести к гибели людей.

Информационные войны

Вашингтон и Лондон обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и британского парламента в 2019-м путем распространения в интернете недостоверной информации от имени лиц, якобы не связанных в Россией, а также в попытках посеять недоверие к оксфордской вакцине от Covid-19.

Во время выступления в среду глава MI5 подтвердил, что прошлой осенью связанные с Россией пользователи вели кампанию по дезинформации в отношении вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Британское правительство критиковали за промедление с публикацией так называемого "русского доклада" Комитета по разведке и безопасности, где речь шла о попытках повлиять на выборы в Великобритании. Когда его наконец обнародовали прошлым летом, в документе был сделан вывод, что власти не смогли расследовать возможное вмешательство Москвы в референдум о брексите. Россия отвергала, что такие попытки имели место.

"Украденные открытия"



По словам главы MI5, одной из главных угроз Великобритании является промышленный шпионаж — попытки украсть важные открытия ученых и разработчиков. Для этого по-прежнему используются традиционные способы, такие как вербовка агентов, но многие методы стали более современными.

В частности, разведчики ищут нужных им людей в профессиональных интернет-сообществах, таких как LinkedIn, и пытаются обманом выманить у них секретные сведения. Особенно часто в этом подозревают Китай.

MI5 недавно запустила кампанию под лозунгом "Think before you Link" ("Подумай, прежде чем вступать в контакт"). "За пять лет мы зафиксировали свыше 10 тысяч обращений от имени несуществующих людей к гражданам Соединенного Королевства с целью потом манипулировать ими", — заявил Кен Маккаллум.