Лесной пожар уничтожил деревню в Канаде, где была зафиксирована почти 50-градусная жара

Согласно информации противопожарной службы региона, огнем были уничтожены 90% всех строений деревни, в частности полицейский участок и медпункт.

Более 1 тыс. граждан были вынуждены покинуть деревню без предварительного уведомления. На сборы у жителей было не более 15 минут.

В полиции региона отметили, что часть людей до сих пор не вышла на связь.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.

Ранее Коронер данной канадской провинции Лиза Лапоинт заявила, что почти 500 человек могли погибнуть из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия в Канаде.

До этого в канадском городе Литтон воздух прогрелся до +49,6°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.