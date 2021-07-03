В пожаре на латвийской ферме "Королевстве кроликов" сгорело около 200 кроликов и 23 свиньи

Как выяснило агентство LЕТА, разрушительный пожар произошел на популярной ферме "Королевство кроликов".

Сегодня утром около 9:30 в ГПСС поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.

По словам Витолы, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горел сарай со скотом и животными, две других хозяйственных постройки общей площадью 450 кв. м, а также легковой автомобиль и тракторный прицеп.

В огне погибло около 200 кроликов и 23 свиньи. В 11 часов утра пожар был локализован, но процесс тушения еще не завершен.

Как сообщила агентству LЕТА представитель хозяйства евангелической христианской общины Zilais Krusts Майя Смане, пожар вспыхнул в коровнике и сарае, где находились свиньи и крольчихи с крольчатами. "К сожалению, из-за сильной жары и засухи пожар вспыхнул и распространился очень быстро, и все сгорело в течение часа", — сказал Смане. Она допускает, что причиной пожара стало повреждение проводки.

Экскурсии в "Королевство кроликов" будут доступны и в будущем, поскольку "Мини-зоопарк" и пешеходная тропа в результате пожара не пострадали, добавил Смане.

Plkst.09.27 VUGD saņēma izsaukumu Ogres novada Lēdmanes pagastā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju dega šķūnis. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg trīs saimniecības ēkas. pic.twitter.com/PmAgr9feGn — VUGD (@ugunsdzeseji) July 3, 2021