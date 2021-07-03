За рубежом
03.07.2021, 18:58

В пожаре на латвийской ферме "Королевстве кроликов" сгорело около 200 кроликов и 23 свиньи

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Фото автора Magda Ehlers: Pexels
Около 200 кроликов и 23 свиньи сгорели в пожаре в Ледманской волости Огрского края, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола, пишет RusDelfi.lv.

Как выяснило агентство LЕТА, разрушительный пожар произошел на популярной ферме "Королевство кроликов".

Сегодня утром около 9:30 в ГПСС поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.

По словам Витолы, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горел сарай со скотом и животными, две других хозяйственных постройки общей площадью 450 кв. м, а также легковой автомобиль и тракторный прицеп.

В огне погибло около 200 кроликов и 23 свиньи. В 11 часов утра пожар был локализован, но процесс тушения еще не завершен.

Как сообщила агентству LЕТА представитель хозяйства евангелической христианской общины Zilais Krusts Майя Смане, пожар вспыхнул в коровнике и сарае, где находились свиньи и крольчихи с крольчатами. "К сожалению, из-за сильной жары и засухи пожар вспыхнул и распространился очень быстро, и все сгорело в течение часа", — сказал Смане. Она допускает, что причиной пожара стало повреждение проводки.

Экскурсии в "Королевство кроликов" будут доступны и в будущем, поскольку "Мини-зоопарк" и пешеходная тропа в результате пожара не пострадали, добавил Смане.

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