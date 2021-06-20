Информация о личных счетах Путина и ответные кибератаки. О чем Байден предупредил президента России?

В Вашингтоне не скрывали, что главной целью саммита в Женеве будет передача некоего "предупреждения" Путину. Еще накануне встречи президент Байден заявлял, что намерен предупредить своего российского коллегу о том, что США отныне будут неизменно отвечать на враждебные действия Москвы.

Об этом глава Белого дома заявил и во время пресс-конференции в Женеве.

"Он знает, что будут последствия (действий России — Би-би-си). Он знает, что я буду действовать, — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов. — США располагают очень серьезными кибервозможностями, и он это знает. Он не знает точно, о чем идет речь, но он знает, что это серьезно. Если они нарушат эти базовые правила, мы ответим".

Во время саммита президент США передал своему российскому коллеге список из 16 критически важных для Соединенных Штатов секторов экономики, хакерская атака на которые будет воспринята как объявление кибервойны и приведет к немедленному ответу.

Согласно официальному списку, опубликованному американским Агентством по кибер- и инфраструктурной безопасности, туда входят предприятия энергетики, нефтехимии, подачи воды, транспорта, больницы, военные базы и другие объекты.

В интервью радиостанции "Свобода" (признана в России иностранным агентом) заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также подтвердила, что во время переговоров президент Байден действительно предупредил российского собеседника, что Америка может жестко ответить на действия России.

"Как он выразился, у нас есть значительный неиспользованный потенциал, чтобы защитить себя", — сказала она.

"Несмотря на то, что в Конгрессе продолжают настаивать на введении новых санкций против Москвы, в Белом доме считают, что новые жесткие меры вряд ли изменят поведение Москвы, — уточнил в разговоре с Русской службой Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. — А угроза прямого ответа на кибератаки и преследование оппозиции вполне могут поменять ситуацию".

Жесткий киберответ?