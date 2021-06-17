Представитель Госдепа США: забота о правах человека находится в ДНК американского народа(21)
— В конце пресс-конференции между президентом Байденом и корреспондентом CNN Кейтлэн Коллинз случилась небольшая перебранка. Она предположила, что встреча была не очень конструктивной. Но всё же — была ли она конструктивной?
— Как сказал президент Байден во время пресс-коференции, это была очень конструктивная встреча. У президента Байдена было два часа на то, чтобы поговорить с президентом Путиным в малом формате. Они беседовали очень долго, и президент Байден мог выразить своё мнение. Они говорили о сферах, где мы можем сотрудничать, и сферах, где у нас есть разногласия. Так что в этом смысле это была очень продуктивная встреча. И дальше нам нужно смотреть, как будут развиваться отношения между нашими странами, между США и Россией. Потому что президент Байден сказал, например, по поводу стратегической стабильности: он попросил, чтобы госсекретарь Блинкен и его военные коллеги встретились с партнёрами из России и обсудили вопросы стратегической стабильности. Через три-шесть месяцев вернёмся и посмотрим, что из этого выйдет. И будем двигаться дальше. Дипломатия — это не то, что можно сделать в один день, это процесс.
— Вы сказали, что саммит был конструктивным. А насколько конструктивным он был в отношении вопросов, которые волнуют жителей моей страны, включая Украину, Беларусь, ”угон” самолёта и, конечно, Алексея Навального.
— Как сказал президент Байден, он много обсуждал права человека с президентом Путиным. Президент Байден очень интересно это рассказал: забота о правах человека находится в ДНК американского народа, она с нами с первых дней после рождения. Так что он говорил с президентом Путиным о ситуации в России, но мы заботимся о ситуации во всём мире — в России, в Украине, в Беларуси и в Америке. Соблюдать права человека — в наших интересах, в интересах каждой страны. Президент Байден очень интересно сказал, что он спросил у президента Путина: хотите ли вы, чтобы репутация России падала из-за давления на права человека и свободу прессы? Конечно, это не в интересах России. Так что эти вопросы, вопросы о Навальном, о задержанном в Беларуси Протасевиче и о других проблемах в сфере прав человека очень беспокоят США, беспокоят президента Байдена, и на каждой встрече он будет об этом говорить.
— В Эстонии большая часть предшествующей саммиту риторики была посвящена начавшемуся ещё при Обаме ”повороту в сторону Азии”. Эстонские эксперты по международным отношениям говорят, что это направление будет поддерживаться и при администрации Байдена, как поддерживалось в каком-то роде при администрации Трампа. И это отвлечёт внимание от нашего региона, нашего уголка Европы и от угроз со стороны России. Как бы вы на это ответили?
— Я скажу, что США, конечно, смотрят на действия Китая, и мы работаем над проблемами, которые создаёт Китай в разных областях, но, как президент Байден сказал, Трансатлантический альянс важен, Европа очень важна. Эти альянсы со странами Европы и демократического мира очень-очень важны, и мы ценим это отношение. Президент Байден и его администрация будет работать очень сильно, чтобы укрепить эти отношения.