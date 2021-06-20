Путин не взял Медведева на выборы. Что случилось и поможет ли это "Единой России"?

Федеральный список единороссов на выборах в Госдуму возглавят пять человек. Это наиболее рейтинговые члены правительства — министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров. А также главврач ковидной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Из них только Шойгу состоит в "Единой России". Еще в 1999 он входил в первую тройку партии "Единство", предшественника "Единой России". Другие фигуры опытными политиками назвать нельзя. А врач Проценко и вовсе заявлял в интервью RT, что не пойдет на выборы. Это интервью вышло за четыре дня до съезда.

"Сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в "красной зоне" [больницы] и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие", — объяснил Проценко, почему передумал, телеканалу "Россия 1".

Первую пятерку списка на съезде предложил президент Владимир Путин, а не ее формальный председатель Медведев, который в январе прошлого года неожиданно покинул пост премьер-министра и занял специально созданный под него пост зампреда Совбеза России.

"На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике (у нас принято называть их политическими тяжеловесами), и люди относительно новые, — сказал съезду Путин. — Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни".

Медведеву после этого оставалось только сказать, что пятерка без его участия — "это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение".