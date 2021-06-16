16.06.2021, 16:50
DELFI В ЖЕНЕВЕ | Михкельсон: Путин добился встречи с Байденом, потому что угрожал Украине войной(77)
Находящийся в Женеве председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что желание США смячить напряженность в отношениях с Россией понятно, но это делается главным образом для того, чтобы можно было бы заняться вплотную нынешним главным американским соперником — Китаем.
"Встреча — большая победа для Путина, но может стать большой сложностью для президента США", — сказал Михкельсон. По его словам, сам факт проведения саммита — большая победа российского президента. "Вспомним, что он добился ее, угрожая Украине войной".
"Байден должен будет дать ответ на непростые вопросы о том, как он стал разговаривать на сложные темы с человеком, которого назвал "убийцей", — сказал депутат эстонского парламента.
Михкельсон признал, что у США нет сейчас ясной политики в отношении России, скорее главный соперник США — Китай, поэтому не стоит ожидать от сегодняшних переговоров крупных прорывов.