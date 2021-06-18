Что думает молодежь об отношениях США и России?

Виктор, 23 года, студент последнего курса МГУ, в будущем мечтает работать переводчиком. Он считает, что страны должны работать совместно по ряду вопросов.

Американцев и русских связывает история революций, социальных волнений и невероятного технического прогресса. Я надеюсь, что наша общая история позволит нам лучше понять друг друга и создать эру примирения, а не эскалации.

— Я бесконечно восхищаюсь духом русского народа, которому в течение 150 лет пришлось жить в мраке и напряжённости, но который это выдержал, несмотря на бесконечную борьбу с деспотичной властью.

— Есть ли в России что-то такое, чего нет в США, что вызывает у тебя восхищение?

Если говорить о сфере торговли, то, поскольку льды Северного Ледовитого океана продолжают таять, это позволяет открыть новый очень короткий морской путь. Было бы здорово, если бы США и Россия совместно обеспечивали безопасность проходящих там торговых судов.

— Учитывая, что у России и Соединённых Штатов первый и второй по величине арсеналы ядерного оружия, было бы неплохо заключить новые совместные договоры о ядерном разоружении. Считаю, что эта обоюдная миссия очень важна, потому что снижает вероятность, что произойдёт что-то нехорошее, и создаёт атмосферу взаимного доверия.

— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?

Среди этих условий — потребовать от России прекратить брать под арест журналистов и лидеров оппозиции. Кроме того, Россия должна согласиться прекратить агрессию по отношению к своим южным и западным соседям.

— Я думаю, что российское правительство — это противник, и считаю, что должны быть выполнены определенные условия, чтобы была рассмотрена возможность партнёрства Соединённых Штатов с путинской Россией.

Независимый, твердо придерживающийся прогрессивных взглядов 20-летний Коннор Каллахан из Флориды сейчас учится в колледже и до сих пор ”очень доволен”, что на выборах проголосовал за президента Байдена.

— К сожалению, сейчас Россию и США многие видят врагами. Но я уверен, что наши страны могут и должны дружить. Это две крупные ядерные державы, которые имеют огромное влияние на своих континентах. Их сотрудничество и мирное сосуществование в интересах всего мира.

— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?

— Россия и США по возможности должны сотрудничать во многих сферах. На мой взгляд, наиболее важными из них являются военная безопасность, контроль над вооружениями и борьба с терроризмом. Но также в образовании, программах академического обмена, технологиях и инновациях, а также в борьбе с инфекционными заболеваниями.

— Есть ли в США что-то такое, чего нет в России, что вызывает у тебя восхищение?

— Меня больше всего восхищает отношение США к защите своей природы — их национальные парки, а также поддержка внутреннего туризма и создание инфраструктуры для его усовершенствования. Я также восхищаюсь тем, как они развивают международные контакты в академической сфере и насколько они умеют привлекать таланты и инвестиции из других стран.

Габриэль Калиш, 22 года — умеренная республиканка из Вашингтона, голосовавшая за Джо Байдена, которая ”всё больше разочаровывается” политикой и приоритетами его администрации.

— Ты считаешь Россию противником или потенциальным партнёром?

— Абсолютно уверена, что Россия и Владимир Путин — ярые противники Соединённых Штатов. Мировой порядок станет крепче, если Россия станет адептом либеральной демократии, но она снова и снова доказывает, что это не так. Вместо этого она постоянно наживается на напряженности в НАТО и стремится всё сильнее оккупировать Украину и Балканы.

Непрерывные кибератаки, подрыв доверия к выборам и акты агрессии доказали, что Россия не заинтересована в сотрудничестве ни с одной страной.

— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?