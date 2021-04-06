ФОТО | Протесты схожие, реакция полиции разная: почему к сторонникам задержанного юриста Середенко подъехал патруль?

Уже несколько раз несогласные с ограничениями собирались возле Рийгикогу, чтобы выразить протест законопроекту, который сейчас рассматривает парламент. Законопроект 347 SE позволит полиции выписывать штрафы тем, кто будучи зараженным не соблюдает ограничения, например, посещает публичные мероприятия. Активисты подготовили транспаранты с лицами депутатов парламента и подписали их: "я голосую за полицейское государство".

Как правило, у протестующих есть и другие слоганы. "Вакцинация — геноцид народа; маски не защищают от вируса, почему вы требуете их носить? Жить — это не преступление, дышать — это не преступление, выражать свое мнение — не преступление", — можно прочитать на плакатах, которыми размахивают возле Тоомпеа. Тем не менее никакого заметного внимания полиция протестующим не оказывала.

Другой митинг состоялся у здания прокуратуры. Несколько человек пришли поддержать задержанного по подозрению в антигосударственной деятельности Сергея Середенко. Раньше он работал юристом, а в последнее время был дворником в гимназии Маарду. "Свободу узнику совести", — требовали собравшиеся.

Вроде бы, схожая ситуация. Собрание людей в количестве больше двух человек. Однако полиция отреагировала на схожие мероприятия по-разному. К сочувствующим Середенко подъехало несколько полицейских, а также инспекторы Департамента здоровья. Они наблюдали за людьми на протяжении долгого времени.

Почему был необходим такой контроль у здания прокуратуры на Висмари, хотя к Рийгикогу пришло больше протестующих? RusDelfi задал этот вопрос Департаменту полиции и погранохраны.

"В здании Рийгикогу достаточно полицейской охраны, поэтому не было необходимости в дополнительном патруле. Полицейские время от времени подходили к протестующим и напоминали об ограничениях и обязанности их соблюдать.