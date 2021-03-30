Юрист Сергей Середенко арестован по подозрению в антигосударственной деятельности

Факт задержания, а позднее и взятия под стражу Сергея Середенко во вторник подтвердила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

По ее словам, Середенко был задержан в начале марта.

"Его подозревают в отношениях против Эстонской Республикой. По ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу, сочтя обоснованным как предъявленное ему подозрение, так и содержание его под стражей", - добавила Кюнгас.

По ее словам, в интересах расследования уголовного дела Госпрокуратура в настоящее время не может предоставить более подробную информацию.

Статья 235 Пенитенциарного кодекса, на которую ссылалась пресс-секретарь, подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.