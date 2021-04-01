ФОТО | На Тоомпеа снова протест против законопроекта, который дает полиции право штрафовать нарушающих ограничения

В Рийгикогу ожидает первого чтения законопроект 347 SE, одна из целей которого — дать полиции больше прав для выписки штрафов тем, кто не соблюдает коронавирусные ограничения, так как Департаменту здоровья не под силу самому заниматься всеми нарушениями.