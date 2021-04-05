05.04.2021, 16:39
ФОТО | Сторонники задержанного за антигосударственную деятельность Середенко собрались на пикет(64)
Сторонники подозреваемого в антигосударственной деятельности Сергея Середенко собрались сегодня после полудня на демонстрацию перед зданием Госпрокуратуры.
КаПо задержала 57-летнего Середенко в начале марта.
По ходатайству Госпрокуратуры суд взял подозреваемого под стражу, посчитав, что подозрение в преступление и арест обоснованы.
В интересах уголовного делопроизводства более детальную информацию сейчас не раскрывают.