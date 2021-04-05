ФОТО | Сторонники задержанного за антигосударственную деятельность Середенко собрались на пикет

КаПо задержала 57-летнего Середенко в начале марта.

По ходатайству Госпрокуратуры суд взял подозреваемого под стражу, посчитав, что подозрение в преступление и арест обоснованы.

В интересах уголовного делопроизводства более детальную информацию сейчас не раскрывают.

Подробнее о Середенко и его аресте читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.