Новости Эстонии
05.04.2021, 16:39

ФОТО | Сторонники задержанного за антигосударственную деятельность Середенко собрались на пикет

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Сторонники подозреваемого в антигосударственной деятельности Сергея Середенко собрались сегодня после полудня на демонстрацию перед зданием Госпрокуратуры.

КаПо задержала 57-летнего Середенко в начале марта.

По ходатайству Госпрокуратуры суд взял подозреваемого под стражу, посчитав, что подозрение в преступление и арест обоснованы.

В интересах уголовного делопроизводства более детальную информацию сейчас не раскрывают.

Подробнее о Середенко и его аресте читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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