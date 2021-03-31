Кто вы, мистер Середенко? Кого арестовала КаПо в начале марта

В конце 90-х Середенко избирался в горсобрание Маарду: сначала по списку Объединенной народной партии Эстонии потом от ”Умеренных”. Однако в 2002 году получил лишь 46 голосов — и с тех пор депутатом не был, ни в составе центристов, ни по итогам последних муниципальных выборов, где баллотировался в списке ОЛПЭ. Там некогда популярный местный политик набрал лишь 20 голосов.

Схожим образом развивалась и рабочая карьера 57-летнего гражданина Эстонии. Весной 1998 года Сергей Середенко вместе с Илоной Карлсон открыл в Маарду юридическое бюро Karlson & Seredenko. Однако, как утверждает портал ERR, с 2009 года не имеет к фирме никакого отношения. До этого он пытался стать членом Эстонской адвокатуры, но не вышел образованием.

Впрочем, по словам сторонников, это не мешало ему скрупулезно изучать эстонские законы, писать жалобы, обжаловать приговоры.

- Несколько лет назад он сумел обжаловать штрафы, которые полиция выписала организаторам шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, — утверждает в интервью Rus.Err.ee политик Мстислав Русаков.

На том заседании Середенко действительно представлял интересы ”дежурных” ”Бессмертного полка”, которым полиция выписала штрафы от 60 до 180 евро. Однако заседание прошло 22 февраля 2017 года, то есть четыре года назад, а в последние годы Сергей работал сначала сторожем в отеле, потом дворником в гимназии Маарду.

Каким образом он в своем нынешнем социальном статусе мог подставить под угрозу нацбезопасность и заинтересовать КаПо?

„Я не могу на 100% исключать, что ”дворник” не занимался на самом деле какой-то опасной деятельностью. Но, скажем так, глядя на него и имея возможность читать его предыдущие статьи и обращения в суд — он очень талантливо маскировался под полного фрика в таком случае”, — иронизирует в разговоре с корреспондентом RusDelfi один известный юрист.