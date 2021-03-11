На digilugu.ee теперь можно зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19

Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо осуществить индентификацию на странице www.digilugu.ee при помощи Smart-ID, ID-kaardi или Mobiil-ID, после чего выбрать в меню справа „COVID-19 vaktsineerimine".

После этого система автоматически определит, входит ли пользователь в группу риска. Если входит, то он сможет записаться на вакцинацию. Если нет, то он увидит сообщение о том, что как только очередь до него дойдет, ему сообщат об этом.

Больницы ждут на вакцинацию всех желающих в возрасте от 65 лет

Кроме этого, в наступающие выходные медицинские учреждения ожидают на вакцинацию всех людей в возрасте от 65 лет и старше. Благодаря впервые внедренному пилотному проекту человек может выбрать подходящее для проведения своей вакцинации медицинское учреждение напрямую через общегосударственную дигитальную регистратуру.

Рейн Лаане, председатель правления Больничной кассы, сказал, что в ближайшие недели в страну прибудет большее количество вакцин, и вакцинация может быть предложена сразу многим группам населения. ”Распространение коронавируса в Эстонии по-прежнему вызывает серьезное беспокойство, поэтому государство по-прежнему стремится продолжать вакцинацию быстрыми темпами. Поэтому для выбора бронирования времени мы предлагаем людям использовать возможности дигитальной регистратуры. Самостоятельное бронирование визита через систему дигитальной регистрации значительно снижает нагрузку на медицинских работников, которым в противном случае пришлось бы звонить каждому человеку отдельно”, — пояснил Лаане.

Через общегосударственную систему дигитальной регистратуры все люди в возрасте от 65 лет и старше смогут выбрать подходящее им время для вакцинации вакциной AstraZeneca в наступающие выходные. Зарегистрироваться могут все — независимо от места проживания или расположения регистра семейного врача. В наступающие субботу и воскресенье всего по Эстонии можно будет сделать около 6000 вакцинаций.