На digilugu.ee теперь можно зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19(25)
Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо осуществить индентификацию на странице www.digilugu.ee при помощи Smart-ID, ID-kaardi или Mobiil-ID, после чего выбрать в меню справа „COVID-19 vaktsineerimine".
После этого система автоматически определит, входит ли пользователь в группу риска. Если входит, то он сможет записаться на вакцинацию. Если нет, то он увидит сообщение о том, что как только очередь до него дойдет, ему сообщат об этом.
Больницы ждут на вакцинацию всех желающих в возрасте от 65 лет
Кроме этого, в наступающие выходные медицинские учреждения ожидают на вакцинацию всех людей в возрасте от 65 лет и старше. Благодаря впервые внедренному пилотному проекту человек может выбрать подходящее для проведения своей вакцинации медицинское учреждение напрямую через общегосударственную дигитальную регистратуру.
Рейн Лаане, председатель правления Больничной кассы, сказал, что в ближайшие недели в страну прибудет большее количество вакцин, и вакцинация может быть предложена сразу многим группам населения. ”Распространение коронавируса в Эстонии по-прежнему вызывает серьезное беспокойство, поэтому государство по-прежнему стремится продолжать вакцинацию быстрыми темпами. Поэтому для выбора бронирования времени мы предлагаем людям использовать возможности дигитальной регистратуры. Самостоятельное бронирование визита через систему дигитальной регистрации значительно снижает нагрузку на медицинских работников, которым в противном случае пришлось бы звонить каждому человеку отдельно”, — пояснил Лаане.
Через общегосударственную систему дигитальной регистратуры все люди в возрасте от 65 лет и старше смогут выбрать подходящее им время для вакцинации вакциной AstraZeneca в наступающие выходные. Зарегистрироваться могут все — независимо от места проживания или расположения регистра семейного врача. В наступающие субботу и воскресенье всего по Эстонии можно будет сделать около 6000 вакцинаций.
Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) предоставил медицинским учреждениям возможность разместить данные о возможном свободном времени для вакцинации на интернет-сайте дигитальной регистратуры ( www.digegistratuur.ee или www.digilugu.ee ). Благодаря этому на данных интернет-сайтах люди могут теперь зарегистрироваться на вакцинацию самостоятельно. Человек, принадлежащий к соответствующей возрастной группе, может выбрать подходящее время в любом медицинском учреждении, зарегистрированном в общегосударственной дигитальной регистратуре.
По словам Катрин Рейнхольд, директора Центра инфосистем здоровья и благополучия, создание возможности дигитального бронирования времени визита при постоянно возрастающем темпе вакцинации было важным и необходимым шагом — это дает людям дополнительную возможность самостоятельно найти подходящее для них время и место для вакцинации.
”В связи с тем, что в возрастной группе, вакцинирующийся в наступающие выходные, сейчас более 300 000 человек, мы готовы к резкому увеличению числа посетителей системы дигитальной регистратуры. Если вы обнаружите, что система перегружена из-за очень высокого числа посетителей, или вам не удается сразу забронировать визит, то стоит попробовать еще раз через некоторое время”, — пояснила Рейнхольд. Она добавила, что доступные часы для визитов, будут, вероятно, разобраны очень быстро, но что в будущем — когда поступят новые партии вакцин — в системе будет открыто больше доступного для бронирования времени.
Также ожидается, что в ближайшие недели к дигитальной регистратуре присоединится все больше и больше оказателей медицинских услуг, и их рабочее время визитов для вакцинаций станет доступным для бронирования.
NB! Руководство по использованию системы общегосударственной дигитальной регистратуры можно найти по адресу: https://tehik.ee/fileadmin/tehik/docs/TEHIK_uld/UELERIIGILINE_DIGIREGISTRATUUR_luehike_.pdf
Как забронировать время для вакцинации от COVID-19 в системе дигитальной регистратуры?
Войдите в общегосударственную систему дигитальной регистратуры
( www.digegistratuur.ee или www.digilugu.ee ).
Аутентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobile-ID или ID-карты.
Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, при входе в систему на главной странице появится соответствующее уведомление.
Система автоматически переведет вас на страницу поиска свободного времени в дигирегистратуре, когда поставщик медицинских услуг сделает свое время для визитов общедоступным.
Как только вы найдете подходящее вам свободное время для регистрации, вы сможете сразу забронировать его через общегосударственную дигитальную регистратуру.
Обязательно приходите на вакцинацию вовремя и в случае, если по какой-либо причине вы не можете приехать в назначенное время, обязательно заранее проинформируйте об этом медицинское учреждение.
В настоящее время к системе регистрации времени для вакцинации присоединились следующие поставщики медицинских услуг:
Ида-Вирумаская Центральная Больница
Больница Хийумаа
Восточно-Таллиннская Центральная Больница
Больница Ляэнемаа
Северно-Эстонская Региональная Больница
Западно-Таллиннская Центральная Больница
Южно-Эстонская Больница
Больница Хийумаа
Пярнуская Больница
Больница Пылва
Больница Раквере
Больница Рапламаа
Клиника Тартуского Университета
Больница Валга
Больница Вильянди
Meditiim
Sinu Arst
Больница Ярвамаа
Больница Курессааре
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